Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30282232/
4 июля 2017, 19:52 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?

«Советский спорт» рассматривает четыре варианта продолжения карьеры лучшего российского нападающего.

Советский спорт рассматривает четыре варианта продолжения карьеры лучшего российского нападающего. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вариант первый: «Спартак»

Центрфорвард, наколотивший 55 мячей за два сезона, усилит любой российский клуб, и «Спартак» — не исключение. Обойтись без Смолова можно, но с ним атакующая обойма станет еще качественнее и вариативнее, что особенно актуально как раз для «Спартака», меняющего тактические модели чаще всех в премьер-лиге. В прошлом сезоне их было семь, в том числе 3−4−3 и 4−3−3, то есть с тремя форвардами. И если одна из этих схем вдруг станет базовой, еще один нападающий «Спартаку» точно не помешает.

Смолов в «Спартаке» легко адаптируется. Под ним будет очень изобретательная средняя линия (которая может быть еще изобретательнее, если клуб найдет усиление на позицию Попова/Ананидзе), а рядом — прибавивший в созидании Промес. «Спартак» — это реально шаг вперед, в отличие от «Зенита». Красно-белые будут выступать в Лиге чемпионов, где можно сделать себе рекламу и поднять ценник. Если Федор все еще грезит о Европе, этот фактор может и должен стать определяющим. Но, как известно, не все зависит от игрока.

Вариант второй: «Зенит»

«Зениту» Смолов нужен больше, чем «Спартаку». У питерцев уникальный кадровый дисбаланс — отряд хавбеков самого разнообразного функционала и всего один форвард. Да и он, во-первых, отнюдь не выдающийся бомбардир, а во-вторых, исполнитель довольно узкого профиля, зависимый от полузащиты куда в большей степени, чем Федор. К тому же существует вероятность, что «Зенит» перейдет на тактику с двумя нападающими. Во всяком случае, на первом сборе Роберто Манчини наигрывал именно эту модель.

От перехода в «Зенит» Смолов, разумеется, выиграет финансово, но рискует потерять все остальное. Существует в Питере такая аномалия — лучшие российские игроки, приехав сюда, не могут себя реализовать. Почему? Да кто ж его знает! Может быть, все дело как раз в деньгах, а может, в иностранных тренерах или в чем-то еще. Как бы то ни было, примеров накопилось столько, что слово «аномалия» — пожалуй, самое подходящее для описания этой неприятной для «Зенита» и всего российского футбола тенденции.

Вариант третий: Европа

Все наши футболисты мечтают уехать в сильный европейский чемпионат. На словах. До дела почти (хотя можно и без «почти») никогда не доходит. Наверное, в том числе потому, что под Европой наши звезды подразумевают «Реал», «Челси» и «Ювентус». А все, что классом ниже, их не достойно. Не я сказал. А сами игроки в интервью — не один и не раз. Смолов, судя по всему, реально хочет уехать; зимой он даже отказал одному китайскому клубу, поскольку был вариант с «Боруссией». Не деньги для него главное.

Но реального предложения в Европе, учитывая отсутствие даже слухов, сейчас у Смолова, похоже, нет. Может быть, «Боруссия» или какой-то другой клуб взяли паузу, чтобы получше присмотреться к форварду, еще раз оценить его стабильность (два блестящих сезона из семи-восьми в карьере — это все-таки маловато), посмотреть на еврокубковые успехи. Да, Смолов забивает очень много, но почти все — в чемпионате России. Это и настораживает. Насколько он хорош на более высоком уровне, пока не знает никто.

Вариант четвертый: «Краснодар»

Остаться в «Краснодаре» еще на один сезон — тоже неплохой вариант. Да и зачем что-то менять, если именно здесь все получается? Причем получалось даже в прошлом сезоне, когда у «быков» менялась командная игра, ломался комбинационный стиль и летела в пропасть результативность. Вопрос в мотивации: в «Краснодаре» Федор раскрылся, всем все доказал, но так ничего и не выиграл. И сейчас он, разминаясь в тренажерном зале, размышляет примерно так: а не перерос ли я эту команду, что еще она мне может дать?

«Краснодару» Смолов, безусловно, нужен. Даже так: нынешний «Краснодар» представить без Смолова уже нельзя. Нужен лучший российский бомбардир и «Зениту». «Спартаку» — все-таки в меньшей степени. А для самого нападающего самый лучший вариант — либо Европа, если появится предложение, которое устроит всех, либо «Спартак», который осенью сыграет в Лиге чемпионов. Переход в «Зенит» шагом вперед в карьере вряд ли можно считать. «Краснодар» тоже небеден и тоже стабильно выступает в еврокубках.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

«Россия меня разочаровала – не ожидал от нее такого!» Немцы о Кубке конфедераций

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко