«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?
«Советский спорт» рассматривает четыре варианта продолжения карьеры лучшего российского нападающего.
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Вариант первый: «Спартак»
Центрфорвард, наколотивший 55 мячей за два сезона, усилит любой российский клуб, и «Спартак» — не исключение. Обойтись без Смолова можно, но с ним атакующая обойма станет еще качественнее и вариативнее, что особенно актуально как раз для «Спартака», меняющего тактические модели чаще всех в
Смолов в «Спартаке» легко адаптируется. Под ним будет очень изобретательная средняя линия (которая может быть еще изобретательнее, если клуб найдет усиление на позицию Попова/Ананидзе), а рядом — прибавивший в созидании Промес. «Спартак» — это реально шаг вперед, в отличие от «Зенита».
Вариант второй: «Зенит»
«Зениту» Смолов нужен больше, чем «Спартаку». У питерцев уникальный кадровый дисбаланс — отряд хавбеков самого разнообразного функционала и всего один форвард. Да и он,
От перехода в «Зенит» Смолов, разумеется, выиграет финансово, но рискует потерять все остальное. Существует в Питере такая аномалия — лучшие российские игроки, приехав сюда, не могут себя реализовать. Почему? Да кто ж его знает! Может быть, все дело как раз в деньгах, а может, в иностранных тренерах или в
Вариант третий: Европа
Все наши футболисты мечтают уехать в сильный европейский чемпионат. На словах. До дела почти (хотя можно и без «почти») никогда не доходит. Наверное, в том числе потому, что под Европой наши звезды подразумевают «Реал», «Челси» и «Ювентус». А все, что классом ниже, их не достойно. Не я сказал. А сами игроки в интервью — не один и не раз. Смолов, судя по всему, реально хочет уехать; зимой он даже отказал одному китайскому клубу, поскольку был вариант с «Боруссией». Не деньги для него главное.
Но реального предложения в Европе, учитывая отсутствие даже слухов, сейчас у Смолова, похоже, нет. Может быть, «Боруссия» или
Вариант четвертый: «Краснодар»
Остаться в «Краснодаре» еще на один сезон — тоже неплохой вариант. Да и зачем
«Краснодару» Смолов, безусловно, нужен. Даже так: нынешний «Краснодар» представить без Смолова уже нельзя. Нужен лучший российский бомбардир и «Зениту». «Спартаку» —
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