Сергей Фурсенко: Летом 10 игроков могут уйти из «Зенита»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что до закрытия трансферного окна клуб могут покинуть до 10 игроков. Он отметил, что
сине-бело-голубые продолжают искать легионеров, которые способны усилить состав команды.
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— Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Фурсенко. — Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, 5−6 или даже 10 человек из состава покинут «Зенит».
Мы работаем над покупкой легионеров. Это должны быть очень сильные игроки, способные решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями. Спустя
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также нападающий Дмитрий Полоз.
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