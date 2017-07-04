Где окажется Азмун? Лучший молодой нападающий РФПЛ выбирает новый клуб
«Советский спорт» рассказывает о судьбе форварда Сердара Азмуна, который принадлежит «Ростову», но тренируется с «Рубином».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ГДЕ СЕЙЧАС АЗМУН?
После матчей за сборную Ирана — команда в начале июня обеспечила себе участие на ЧМ-2018 — Азмун отправился к себе на родину, где почти две недели катался на лошадях, играл с местными детьми в футбол и радовался жизни. Интересно, что при этом одет он был в майки «Ахмата» и «Ростова». Первую, видимо, ему подарил игрок грозненцев Эльдар Мохаммади, которого Азмун знает с детства.
После завершения отпуска форвард отправился не в «Ростов», с которым у него действующий контракт сроком еще на один сезон, а в «Рубин», который проводил сборы в Австрии. Казанцы даже не стали скрывать тот факт, что Азмун тренируется с командой и проводит за нее товарищеские матчи.
Просто так поехать тренироваться с «Рубином» Азмун не мог. Чтобы не нарушать правила ФИФА, ему нужно было получить разрешение «Ростова». О том, что клубы договорились по этому поводу, в интервью «Р-Спорт» заявил
ПРОШЛОЕ ЗАБЫЛИ?
Ситуация, как минимум, странная. Ведь год назад Азмун практически сбежал из Казани. Напомним, контракт игрока с «Рубином» содержал пункт о возможности выкупа прав на него «Ростовом» за 2,5 миллиона евро. Но казанцы не стали отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение клуба и подписал контракт с ростовчанами. «Рубин» настаивал, что футболист и
Когда в ноябре прошлого года «Ростов» приезжал играть в Казань, в отель команды приехали сотрудники правоохранительных органов. Тогда Азмун спрятался от полицейских в своем номере и стражи порядка ограничились допросом его переводчика.
Интересно, что в тот же день отец Азмуна Халил в интервью «Р-Спорт» сказал следующее: «Полиция и спорт — это совершенно разные вещи. Очень неправильно поступили, что пришли в день игры и стали требовать
ПОЧЕМУ
Азмун никогда не скрывал, что Курбан Бердыев, снова возглавивший «Рубин», для него больше, чем просто тренер. В интервью форвард называл его «вторым отцом», а родители игрока полностью доверяли Бердыеву.
Нападающего в «Ростове» держать насильно не стали. Не исключено, что без Бердыева склонный к некоторой лени Азмун тренировался бы не в полную силу и
Интересно, что кроме «Рубина» на нападающего претендует и ряд европейских клубов — известно про интерес «Лацио» и «Селтика».
Пока же «Ростов» тщательно рассматривает все предложения по поводу трансфера талантливого игрока. История с новым клубом Азмуна должна разрешиться до середины июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter