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4 июля 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» расторг контракт с Милевским

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с нападающим Артемом Милевским. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Украинский форвард выступал за <span class=error>Тосно</span> с 2016 года перейдя из румынской <span class=error>Конкордии</span> Увеличить
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Украинец выступал за «Тосно» с 2016 года, перейдя из румынской «Конкордии». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и один — в Кубке России.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в ФНЛ и впервые вышел в Российскую футбольную премьер-лигу.

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