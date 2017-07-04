«Тосно» расторг контракт с Милевским

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Украинец выступал за «Тосно» с 2016 года, перейдя из румынской «Конкордии». В прошлом сезоне он провел 17 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и один — в Кубке России.