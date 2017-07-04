Будогосский: Видеоповторы в чемпионате России — это реально
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» возможность эксплуатации в матчах
премьер-лиги системы видеоповторов, которая использовалась на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в
— Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.
— На исполкоме вы будете поднимать вопрос?
— Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.
— Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?
— Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.
— Когда может быть принято решение?
— Обсудим видеоповторы на сборе судей
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