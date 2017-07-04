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— Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в премьер-лиге?

— Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.

— На исполкоме вы будете поднимать вопрос?

— Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.

— Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?

— Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.

— Когда может быть принято решение?