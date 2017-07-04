Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30277169/
4 июля 2017, 13:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Будогосский: Видеоповторы в чемпионате России — это реально

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» возможность эксплуатации в матчах премьер-лиги системы видеоповторов, которая использовалась на Кубке конфедераций.

Глава Департамента судейства и инспектирования <span class=error>РФС</span> Андрей Будогосский прокомментировал СЭ возможность эксплуатации в матчах <nobr>премьер-лиги</nobr> системы <span class=error>видеоповторов</span> которая использовалась на Кубке конфедераций. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в премьер-лиге?

— Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.

— На исполкоме вы будете поднимать вопрос?

— Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.

— Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?

— Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.

— Когда может быть принято решение?

— Обсудим видеоповторы на сборе судей премьер-лиги, как ребята оценивают.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Газизов: Обляков останется в ФК «Уфа» на следующий сезон, до «Зенита» он еще не дорос

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник Иван Обляков останется в «Уфе» на следующий сезон, ему надо прогрессировать и рано думать о команде уровня «Зенита». Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.
Еще 7 новостей  Все новости
03 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы