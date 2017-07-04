Газизов: Обляков останется в ФК «Уфа» на следующий сезон, до «Зенита» он еще не дорос

В начале июня об интересе «Зенита» к 18-летнему Облякову сообщило издание «Спорт-Экспресс». «На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос», — прокомментировал ситуацию Газизов.

Обляков является воспитанником СДЮСШОР «Зенит». В июне прошлого года полузащитник, не дождавшись предложения от сине-бело-голубых, подписал контракт с «Уфой». В прошедшем сезоне Обляков принял участие в 20 матчах (1 гол) чемпионата России и двух встречах Кубка страны. Полузащитник также дебютировал в сборной России для игроков до 19 лет.

Ранее в межсезонье «Уфа» подписала 21-летнего центрального защитника сборной Грузии Джемала Табидзе. Еще одной трансферной целью клуба является нападающий. «У нас был один вариант, но человек не захотел играть в России и подписал контракт в Европе», — сообщил Газизов.

«Сейчас у нас есть несколько целей, речь идет о легионерах. Ищем только нападающего, но все может быть — если появится футболист, который нас усилит, будем двигаться в его направлении», — также рассказал гендиректор клуба.

В прошедшем сезоне «Уфа» заняла седьмое место в чемпионате страны, набрав 43 очка.