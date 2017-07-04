Роберт Мак и ещё 6 жертв лимита на легионеров

Роберт Мак, «Зенит»

Конкурент: Александр Кокорин.

Мак — самая очевидная жертва лимита на легионеров последнего сезона. Ниже в этом рейтинге расположились футболисты, игра которых действительно вызывала определённые вопросы, а лимит лишь уменьшал их шансы на попадание в основу. С Маком ситуация иная. При Луческу Роберт начинал как игрок запаса, но затем выдал шикарный осенний отрезок, за который забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После возвращения в строй Данни словак появлялся на поле всё реже. Он мог бы сыграть и на противоположном фланге, где расположился Кокорин, но лимит автоматически убил конкуренцию за место на правом фланге атаки «Зенита». Теперь Константин Сарсания открыто говорит, что исключительно из-за правила «6+5» клубу придётся расстаться с Маком.

Йоанн Молло, «Зенит»

Конкуренты: Александр Кокорин, Олег Шатов.

Примерно та же история и у Йоанна Молло. Один из самых ярких легионеров первого круга РФПЛ приходил в «Зенит» с прицелом на основу, но плотно обосновался на скамейке запасных. Как и Мак, Молло чаще всего заменял на поле Данни или Жулиано. Место Кокорина было неприкосновенно. Вряд ли и в следующем сезоне Йоанн станет игроком основы — «Зениту» придётся вписывать в лимит одного из новых иностранных форвардов (что таковой в команде появится, сомнений всё меньше) и при этом наигрывать Олега Шатова, прямого конкурента Молло по позиции на поле.

Сальваторе Боккетти, «Спартак»

Конкуренты: Георгий Джикия, Илья Кутепов.

Конечно, стоит признать, что по ходу сезона Боккетти проиграл конкуренцию Сердару Таски за место в основе. И тут никакой лимит Сальваторе не оправдывает. Но факт в том, что даже при мастерской игре Карреры с допуском пяти россиян в стартовый состав два места в обороне в любом случае должны занимать игроки с нужным паспортом, чтобы как минимум выпустить в стартовом составе Промеса, Фернандо, Попова и Зе Луиша. Таким образом, Бокетти уступил место в основе сначала Кутепову, а когда тот сдал — выписанному из «Амкара» Джикии.

Делвин Ндинга, «Локомотив»

Конкуренты: Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов.

Всего девять матчей за сезон в РФПЛ, только шесть из них в основе. До того момента, как в команде появился Игорь Денисов, Ндинга более-менее регулярно выходил на поле. После — пропал вообще. Вероятно, Юрий Сёмин осознанно жертвует конголезцем, который провёл сильный предыдущий сезон и даже заинтересовал «Валенсию», чтобы разместить на поле двух иностранных центральных защитников, Ману Фернандеша, Майкона, Фарфана и Ари. Другое объяснение найти сложно, так как непонятно, чем Тарасов и Баринов, конкуренты Ндинга за место рядом с Денисовым в опорной зоне, превосходят Делвина.

Гёкдениз Карадениз, «Рубин»

Конкуренты: Денис Ткачук, Максим Канунников.

И напоследок «Рубин», привёзший прошлым летом в Казань несколько вагонов импортных футболистов. Сезон получился провальный, кого-то из легионеров выделить сложно, но некоторые игроки заслуживали того, чтобы появляться на поле чаще. Особенно Гёкдениз Карадениз, не первый год доказывающий свою преданность клубу. Чтобы уместить всю ораву новичков, Хави Грасия усадил ветерана на лавку и расчистил место в основе Денису Ткачуку и Максиму Канунникову. Вряд ли кто-то из них может занести прошлый сезон себе в актив.

Саму Гарсия, «Рубин»

Конкуренты: Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов.

Та же причина. Приехав в Россию из «Вильярреала», Саму вряд ли рассчитывал на то, что осядет на скамейке запасных. Объективно говоря, начало сезона он просто провалил, к зиме разыгрался, но было уже поздно. В колонии легионеров он стал самым слабым звеном и отправился в аренду.

Марко Девич, «Рубин», «Ростов»

Конкуренты: Максим Канунников, Дмитрий Полоз, Александр Бухаров.

Всего две игры в прошлом сезоне Марко Девич начал в качестве игрока основы. Регресс форварда виден невооружённым взглядом — конкуренцию Жонатасу в «Рубине» и Азмуну в «Ростове» он проиграл. Сыграть же в два иностранных форварда обе команды себе позволить не могли. Потому Девич провёл весь сезон в качестве запасного и теперь находится в статусе свободного агента.