Роберт Мак и ещё 6 жертв лимита на легионеров
Роберт Мак, вероятнее всего, покинет «Зенит»
из-за лимита на легионеров. Вспоминаем других игроков, не проходящих в основу по этой причине.
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Роберт Мак, «Зенит»
Конкурент: Александр Кокорин.
Мак — самая очевидная жертва лимита на легионеров последнего сезона. Ниже в этом рейтинге расположились футболисты, игра которых действительно вызывала определённые вопросы, а лимит лишь уменьшал их шансы на попадание в основу. С Маком ситуация иная. При Луческу Роберт начинал как игрок запаса, но затем выдал шикарный осенний отрезок, за который забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
После возвращения в строй Данни словак появлялся на поле всё реже. Он мог бы сыграть и на противоположном фланге, где расположился Кокорин, но лимит автоматически убил конкуренцию за место на правом фланге атаки «Зенита». Теперь Константин Сарсания открыто говорит, что исключительно
Йоанн Молло, «Зенит»
Конкуренты: Александр Кокорин, Олег Шатов.
Примерно та же история и у Йоанна Молло. Один из самых ярких легионеров первого круга РФПЛ приходил в «Зенит» с прицелом на основу, но плотно обосновался на скамейке запасных. Как и Мак, Молло чаще всего заменял на поле Данни или Жулиано. Место Кокорина было неприкосновенно. Вряд ли и в следующем сезоне Йоанн станет игроком основы — «Зениту» придётся вписывать в лимит одного из новых иностранных форвардов (что таковой в команде появится, сомнений всё меньше) и при этом наигрывать Олега Шатова, прямого конкурента Молло по позиции на поле.
Сальваторе Боккетти, «Спартак»
Конкуренты: Георгий Джикия, Илья Кутепов.
Конечно, стоит признать, что по ходу сезона Боккетти проиграл конкуренцию Сердару Таски за место в основе. И тут никакой лимит Сальваторе не оправдывает. Но факт в том, что даже при мастерской игре Карреры с допуском пяти россиян в стартовый состав два места в обороне в любом случае должны занимать игроки с нужным паспортом, чтобы как минимум выпустить в стартовом составе Промеса, Фернандо, Попова и Зе Луиша. Таким образом, Бокетти уступил место в основе сначала Кутепову, а когда тот сдал — выписанному из «Амкара» Джикии.
Делвин Ндинга, «Локомотив»
Конкуренты: Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов.
Всего девять матчей за сезон в РФПЛ, только шесть из них в основе. До того момента, как в команде появился Игорь Денисов, Ндинга
Гёкдениз Карадениз, «Рубин»
Конкуренты: Денис Ткачук, Максим Канунников.
И напоследок «Рубин», привёзший прошлым летом в Казань несколько вагонов импортных футболистов. Сезон получился провальный,
Саму Гарсия, «Рубин»
Конкуренты: Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов.
Та же причина. Приехав в Россию из «Вильярреала», Саму вряд ли рассчитывал на то, что осядет на скамейке запасных. Объективно говоря, начало сезона он просто провалил, к зиме разыгрался, но было уже поздно. В колонии легионеров он стал самым слабым звеном и отправился в аренду.
Марко Девич, «Рубин», «Ростов»
Конкуренты: Максим Канунников, Дмитрий Полоз, Александр Бухаров.
Всего две игры в прошлом сезоне Марко Девич начал в качестве игрока основы. Регресс форварда виден невооружённым взглядом — конкуренцию Жонатасу в «Рубине» и Азмуну в «Ростове» он проиграл. Сыграть же в два иностранных форварда обе команды себе позволить не могли. Потому Девич провёл весь сезон в качестве запасного и теперь находится в статусе свободного агента.
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