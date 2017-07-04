«Ростов» и «Рубин» не ведут переговоров о переходе Дядюна
Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что клуб не ведёт переговоров с казанским «Рубином» о трансфере или аренде нападающего Владимира Дядюна.
2 июля 28-летний футболист в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав».
«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова Бодылевского DonNews.
28-летний Дядюн уже выступал за «Ростов» в 2008 году. Тогда он провёл за клуб 32 матча и забил 8 голов.
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