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4 июля 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» и «Рубин» не ведут переговоров о переходе Дядюна

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что клуб не ведёт переговоров с казанским «Рубином» о трансфере или аренде нападающего Владимира Дядюна.

2 июля 28-летний футболист в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав».

«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова Бодылевского DonNews.

28-летний Дядюн уже выступал за «Ростов» в 2008 году. Тогда он провёл за клуб 32 матча и забил 8 голов.

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