«Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника Бобена

«Уважаемые болельщики, между “Ростовом” и “Горицей” достигнута договоренность о переходе защитника Матии Бобена. Контракт заключен по схеме “3+1”. 23-летний футболист выступал за молодежную команду английского “Болтона”, за клуб НК “Триглав”, а также за словенскую “Горицу”.



Мы приветствуем Матия в составе нашей команды и желаем ему успешных выступлений в желто-синей футболке. Добро пожаловать в “Ростов”!» — сообщается на сайте клуба.

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