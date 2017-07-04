«Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника Бобена
«Ростов» объявил о переходе 23-летнего словенского защитника Матии Бобена, который подписал контракт на 3 года.
«Уважаемые болельщики, между “Ростовом” и “Горицей” достигнута договоренность о переходе защитника Матии Бобена. Контракт заключен по схеме “3+1”. 23-летний футболист выступал за молодежную команду английского “Болтона”, за клуб НК “Триглав”, а также за словенскую “Горицу”.
Мы приветствуем Матия в составе нашей команды и желаем ему успешных выступлений в
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