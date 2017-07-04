Роберт Евдокимов: «С видеоповторами «Оренбург» остался бы в РФПЛ»

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Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов после пяти лет работы покинул тренерский мостик команды. В своем первом интервью после отставки Евдокимов рассказал «Известиям» о своем уходе с должности главного тренера, эмоциях от посещения матчей Кубка конфедераций и игре сборной России на турнире.

— Вы посетили несколько игр Кубка конфедераций. Как оцените этот турнир?

— Я был на матче-открытии Россия-Новая Зеландия в Санкт-Петербурге и на двух играх в Казани Россия-Мексика и полуфинале Чили — Португалия. Каждый раз получал огромное удовольствие. Все на стадионах очень доброжелательны и отзывчивы. Ни в Питере, ни в Казани вообще никаких проблем не возникло. Особенно порадовала посещаемость даже на тех матчах, в которых не играла сборная России. После такого мне кажется странным, когда нашу страну называют «не футбольной».

— Почему вы ходили на матчи по обычным билетам? Неужели не нашлось пригласительных?

— Я хожу на игры большой компанией, с семьей, друзьями. Решили со стороны посмотреть. В принципе никаких проблем не возникло. Всем очень понравилось.

— Как думаете, на Кубке конфедераций сборная России продемонстрировала максимум своих возможностей?

— Любой тренер выбирает игроков под себя, под свою модель игры. На мой взгляд, у нас есть футболисты, которые могли усилить состав национальной команды. Но тренер сделал свой выбор, и это право Станислава Черчесова. Результат в итоге мы получили не то чтобы плачевный, но не самый хороший. С другой стороны, это все-таки часть подготовки к чемпионату мира — 2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле. Да и по интервью футболистов после матчей заметно, что они действительно сильно переживают за результат. Просто, наверное, на данный момент это наш уровень.

— Все-таки вам не кажется странным, когда в опорной зоне с чемпионами Европы португальцами играет фланговый защитник Роман Шишкин при наличии живых и здоровых Игоря Денисова и Далера Кузяева?

— Это выбор тренера. Любой специалист вызывает тех, с кем ему удобно работать, кто ему подходит. Но выход Шишкина в игре с португальцами, наверное, удивил всех.

— Активно муссируется тезис о том, что сборная России практически никогда не может добиться нужного результата в решающих матчах. Это не оказывает давления на самих игроков?

— Уверен, что нет. Матчи, которые были несколько месяцев, а то и лет назад, не влияют на исход сегодняшней игры. Футболисты же не выходят на поле с мыслями о том, как кто-то сыграл за сборную Россию несколько лет назад в том или ином матче.

— Кубок конфедераций многие позиционировали как площадку для раскрытия молодых талантов. Как вам выступление Александра Головина и Алексея Миранчука?

— Головин с каждой игрой удивляет всё больше и больше. Мне этот игрок очень нравится. С каждым матчем на Кубке конфедераций он прибавлял. В проигранной игре с мексиканцами Саша выглядел индивидуально лучше всех. А вот Миранчука хотелось почаще видеть на поле, как и Смольникова, Кутепова, Газинского… Но это прерогатива тренерского штаба. Начни Черчесов проводить подобную ротацию состава, пошли бы разговоры о том, что остается мало времени и уже пора наигрывать основу к чемпионату мира. На мой же взгляд, нужно было попробовать в деле больше футболистов.

— Как вам нововведение с видеоповторами?

— Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом, я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

— Видеоповторы могут поднять качество и уровень футбола в РФПЛ, если появятся в нашей лиге?

— Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.

— Как только «Оренбург» вышел в Премьер-лигу, вы заявили, что команда сохранит костяк из тех, кто играл в ФНЛ. Сейчас насколько правильным считаете это решение, и кто занимался комплектованием клуба?

— Этим вопросом занимался лично я. Могу сказать, что ошибся в летней селекционной компании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило.

— Многих удивил трансфер Благо Георгиева, который до перехода в «Оренбург» практически год не играл и занимался индивидуально. Как решились на это приобретение?

— Это решение далось мне абсолютно легко. Благо всегда мне нравился как футболист. При этом он сам достаточно долго размышлял над переходом в «Оренбург». В итоге согласился и перешел к нам в самом конце трансферного периода. То есть он не проходил с нами предсезонку, но при этом стал игроком основы. Сразу было видно, что он очень качественный футболист и настоящий лидер, который тянул за собой партнеров. Однако в осенней части ему мешали небольшие травмы. Набрав к весне форму, Благо играл еще лучше и стал лучшим бомбардиром команды. По моему мнению, он очень сильный футболист, несмотря на свой возраст. Уверен, Георгиев еще несколько лет сможет играть на высоком уровне.

— Тем не менее Благо очень критиковали за ошибку в концовке игры со «Спартаком», приведшую к победному голу красно-белых, и незабитый пенальти в матче со СКА, из-за которого «Оренбург» по сути и вылетел в ФНЛ…

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я за эти эпизоды Благо не ругал. Он и сам понимает, что допустил ошибки. Человек всегда полностью отдается игре, и каких-то больших претензий у меня к нему быть не может. Он настоящий лидер, на него можно положиться и на поле, и в раздевалке.

— Вас удивил триумф «Спартака» в прошедшем сезоне?

— Нет, не удивил. У красно-белых подобрался очень сильный состав. Конечно, первые конкуренты «Спартака» — ЦСКА и «Зенит» — выступили в минувшем сезоне хуже, чем могли бы. Но победа красно-белых абсолютно заслужена.

— На пресс-конференции после вылета из Премьер-лиги вы сказали: «Наверное, мое время здесь подошло к концу». Слово «наверное» означало, что на тот момент вы еще не были уверены в том, что покинете команду?

— На тот момент окончательного решения принято еще не было. У меня было еще определенное время по контракту. Мы встречались с руководством, обсуждали возможные варианты, но в итоге получилось так, как получилось.

— Очень долго ходили слухи о том, что вы можете возглавить «Рубин», потом говорили о «Крыльях». Была ли какая-то конкретика по этим вариантам?

— В моем понимании конкретика — это официально предложенный контракт. Такого не было. Несколько клубов интересовались, звонили, спрашивали о моем желании. Но ничего официального не было.

— Но все-таки про назначение в «Рубин» говорили очень много. До прихода Курбана Бердыева казанцы связывались с вами?

— В «Рубине» произошли серьезные изменения в руководстве этим летом. Ни с кем из новых руководителей я не разговаривал.

— Теперь вы бы хотели бы сделать паузу или готовы вновь приступить к работе?

— Сейчас у меня фактически заканчиваются последние дни отпуска. Через пару дней я отправлюсь на стажировку в одном из английских клубов. В целом, я открыт для предложений и готов рассмотреть конкретные варианты.