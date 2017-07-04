Роберт Евдокимов: С видеоповторами «Оренбург» остался бы в РФПЛ
Экс-главный тренер оренбургской команды — об уходе из клуба, игре сборной России на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионстве «Спартака».
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Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов после пяти лет работы покинул тренерский мостик команды. В своем первом интервью после отставки Евдокимов рассказал «Известиям» о своем уходе с должности главного тренера, эмоциях от посещения матчей Кубка конфедераций и игре сборной России на турнире.
— Вы посетили несколько игр Кубка конфедераций. Как оцените этот турнир?
— Я был на
— Почему вы ходили на матчи по обычным билетам? Неужели не нашлось пригласительных?
— Я хожу на игры большой компанией, с семьей, друзьями. Решили со стороны посмотреть. В принципе никаких проблем не возникло. Всем очень понравилось.
— Как думаете, на Кубке конфедераций сборная России продемонстрировала максимум своих возможностей?
— Любой тренер выбирает игроков под себя, под свою модель игры. На мой взгляд, у нас есть футболисты, которые могли усилить состав национальной команды. Но тренер сделал свой выбор, и это право Станислава Черчесова. Результат в итоге мы получили не то чтобы плачевный, но не самый хороший. С другой стороны, это
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— Это выбор тренера. Любой специалист вызывает тех, с кем ему удобно работать, кто ему подходит. Но выход Шишкина в игре с португальцами, наверное, удивил всех.
— Активно муссируется тезис о том, что сборная России практически никогда не может добиться нужного результата в решающих матчах. Это не оказывает давления на самих игроков?
— Уверен, что нет. Матчи, которые были несколько месяцев, а то и лет назад, не влияют на исход сегодняшней игры. Футболисты же не выходят на поле с мыслями о том, как
— Кубок конфедераций многие позиционировали как площадку для раскрытия молодых талантов. Как вам выступление Александра Головина и Алексея Миранчука?
— Головин с каждой игрой удивляет всё больше и больше. Мне этот игрок очень нравится. С каждым матчем на Кубке конфедераций он прибавлял. В проигранной игре с мексиканцами Саша выглядел индивидуально лучше всех. А вот Миранчука хотелось почаще видеть на поле, как и Смольникова, Кутепова, Газинского… Но это прерогатива тренерского штаба. Начни Черчесов проводить подобную ротацию состава, пошли бы разговоры о том, что остается мало времени и уже пора наигрывать основу к чемпионату мира. На мой же взгляд, нужно было попробовать в деле больше футболистов.
— Как вам нововведение с видеоповторами?
— Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом, я выступаю за это нововведение. За ним будущее.
— Видеоповторы могут поднять качество и уровень футбола в РФПЛ, если появятся в нашей лиге?
— Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.
— Как только «Оренбург» вышел в
— Этим вопросом занимался лично я. Могу сказать, что ошибся в летней селекционной компании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило.
— Многих удивил трансфер Благо Георгиева, который до перехода в «Оренбург» практически год не играл и занимался индивидуально. Как решились на это приобретение?
— Это решение далось мне абсолютно легко. Благо всегда мне нравился как футболист. При этом он сам достаточно долго размышлял над переходом в «Оренбург». В итоге согласился и перешел к нам в самом конце трансферного периода. То есть он не проходил с нами предсезонку, но при этом стал игроком основы. Сразу было видно, что он очень качественный футболист и настоящий лидер, который тянул за собой партнеров. Однако в осенней части ему мешали небольшие травмы. Набрав к весне форму, Благо играл еще лучше и стал лучшим бомбардиром команды. По моему мнению, он очень сильный футболист, несмотря на свой возраст. Уверен, Георгиев еще несколько лет сможет играть на высоком уровне.
— Тем не менее Благо очень критиковали за ошибку в концовке игры со «Спартаком», приведшую к победному голу
— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я за эти эпизоды Благо не ругал. Он и сам понимает, что допустил ошибки. Человек всегда полностью отдается игре, и
— Вас удивил триумф «Спартака» в прошедшем сезоне?
— Нет, не удивил. У
— На
— На тот момент окончательного решения принято еще не было. У меня было еще определенное время по контракту. Мы встречались с руководством, обсуждали возможные варианты, но в итоге получилось так, как получилось.
— Очень долго ходили слухи о том, что вы можете возглавить «Рубин», потом говорили о «Крыльях». Была ли
— В моем понимании конкретика — это официально предложенный контракт. Такого не было. Несколько клубов интересовались, звонили, спрашивали о моем желании. Но ничего официального не было.
— Но
— В «Рубине» произошли серьезные изменения в руководстве этим летом. Ни с кем из новых руководителей я не разговаривал.
— Теперь вы бы хотели бы сделать паузу или готовы вновь приступить к работе?
— Сейчас у меня фактически заканчиваются последние дни отпуска. Через пару дней я отправлюсь на стажировку в одном из английских клубов. В целом, я открыт для предложений и готов рассмотреть конкретные варианты.
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