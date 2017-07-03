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3 июля 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газзаев: Кокорин был идеальным форвардом, а тренеры его испортили

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о проблемах форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре спорту туризму и делам молодёжи Валерий <span class=error>Газзаев</span> поделился мнением о проблемах форварда Зенита Александра <span class=error>Кокорина</span>. Увеличить
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«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили.

Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался, там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей ещё нужно найти. На фланге же он теряется, — сказал Газзаев в эфире программы «Тотальный разбор».

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