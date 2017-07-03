Исландец Ингасон провёл первую тренировку в «Ростове»

Ингасон начинал карьеру в Исландии. В 2014-м перешёл в норвежский «Викинг». С 2015 по 2017 год выступал за бельгийский «Локерен», а минувшей зимой перешёл в испанскую «Гранаду». За сборную Исландии выступает с 2014 года и является одним из самых перспективных защитников страны. В 2016 году принимал участие в чемпионате Европы, где сборная Исландии дошла до четвертьфинала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Новичок команды, защитник Сверрир Ингасон присоединился к команде. Сегодня футболист провел тренировку в составе желто-синих. <a href="https://t.co/HMmUgYGQXJ">pic.twitter.com/HMmUgYGQXJ</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/881944393611128832">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>