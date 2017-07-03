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3 июля 2017, 22:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Исландец Ингасон провёл первую тренировку в «Ростове»

23-летний защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон присоединился к «Ростову». Футболист провел первую тренировку в составе желто-синих, информирует пресс-служба российского клуба.

Ингасон начинал карьеру в Исландии. В 2014-м перешёл в норвежский «Викинг». С 2015 по 2017 год выступал за бельгийский «Локерен», а минувшей зимой перешёл в испанскую «Гранаду». За сборную Исландии выступает с 2014 года и является одним из самых перспективных защитников страны. В 2016 году принимал участие в чемпионате Европы, где сборная Исландии дошла до четвертьфинала.

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