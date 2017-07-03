Леандро Паредес: Манолас сказал мне: «Все, я почти игрок «Зенита»

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«РОМА» НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Я ОСТАЛСЯ В ИТАЛИИ

— Давайте восстановим историю вашего перехода из «Ромы» в «Зенит». Как это было?

— Главным аргументом для меня стало желание Манчини видеть меня в своей новой команде. По сути, все решил разговор с ним. После него, насколько понял, Мистер предложил мою кандидатуру руководству клуба, которое одобрило трансфер.

— Когда вы впервые узнали о возможном переезде в Петербург?

— Не вчера, но до последнего не верил, что это правда — до тех пор, пока Манчини не позвонил. Он рассказал, что это прекрасный город, а «Зенит» отличная сильная команда, которая претендует на титулы и стремится к самым высоким достижениям. Та беседа все и решила, став поворотным пунктом в моей карьере — Мистер убедил меня, что нужно переходить в «Зенит».

— До этого не собирались уходить из «Ромы»?

— Поступало много предложений, большинство — от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах, поэтому оказался России. Государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта как «Зенит».

— Что еще знаете о России?

— Конечно, интересовался какая здесь культура, климат. Но мне кажется, жена уже знает о вашей стране гораздо больше — несмотря на то, что переход стал довольно неожиданным. Буквально неделю назад понял, что есть такая возможность — и вот я уже здесь. Но узнать о России, ее традициях предстоит еще очень многое. Ну, а у супруги просто больше свободного времени. Она может посвящать его поездкам по миру и знакомству с различными культурами. Кстати, уже в ближайшую субботу жена с сыном и дочкой приезжают в Петербург — будут поддерживать меня.

— Такое впечатление, что вы в любом случае собирались покинуть «Рому».

— Там очень высокая конкуренция на моей позиции. Для меня же главное — играть как можно больше. В этом плане возлагаю на «Зенит» большие надежды. А желание выходить на поле у меня огромное.

РИКЕЛЬМЕ САМ НАЗВАЛ МЕНЯ НАСЛЕДНИКОМ

— Раз разговор пошел о вашем амплуа, как сами его охарактеризуете?

— Моя позиция не box-to-box, как иногда пишут. Скорее, я футболист, который разгоняет атаку, придумывает варианты ее развития. Игрок, двигающий команду вперед.

— Манчини ждет от вас именно этого?

— Да. Во время того самого телефонного разговора, Мистер сказал, что видит меня под нападающими и тем, с кого начинается атакующая волна.

— В России вас представляют как преемника знаменитого хавбека Хуана Рикельме. Как к этому относитесь?

— В Аргентине тоже так говорят и много об этом пишут. А началось все с того, что сам Рикельме однажды назвал меня наследником. Однако позиции у нас все же немного разные. В этом смысле прямым последователем Хуана меня считать нельзя.

— Вы знакомы лично?

— Хуан мой большой друг — вместе выступали в «Бока Хуниорс». Рикельме сыграл в моей жизни очень большую роль. Причем не только на поле, но и за его пределами, научил многим вещам. Мы и сейчас часто общаемся.

— Наверное, то же самое можете сказать и о селекционере Рамоне Маддони, который открыл для большого футбола и вас, и Рикельме?

— Это очень известный скаут, путешествует и смотрит игроков по всему миру. Однако первым меня нашел Росарио Нани, который потом привел к Маддони, а в итоге я оказался в «Бока Хуниорс».

— Сколько лет вам тогда было?

— Пять.

— Как в таком возрасте можно разглядеть талант футболиста?

— Я не в курсе (улыбается). Нани разговаривал с родителями и объяснил им, что видит во мне большой потенциал и могу добиться многого в футболе. Папа и мама в это поверили.

— И отпустили вас в академию «Бока Хуниорс» без сомнений?

— Они большие поклонники клуба. Поэтому, когда меня приняли в его академию, уже одно это стало для родителей предметом гордости. Ну, а когда провел первый матч в главной команде, родные оказались на пике счастья. Этот момент стал для них незабываемым. Как и для меня.

РАД, ЧТО ПОМОГ СЕМЬЕ УЙТИ ОТ БЕДНОСТИ

— Чем занимаются родители?

— Они всю жизнь очень много работали. А не так давно мама основала свою фабрику по производству обуви. В том числе, это производство кормит нашу семью.

— Вы помогли родителям открыть свое дело?

— Отчасти. Сколько себя помню, мама хотела иметь такое производство. Но когда был мальчишкой, семья не могла себе этого позволить. Рад, что, став футболистом, помог родителям осуществить мечту.

— Судя по вашим словам, раньше им приходилось не сладко.

— У нас не было больших сбережений, многое не могли себе позволить. Но потом мои футбольные успехи помогли встать на ноги.

— Вы — единственный ребенок?

— Нет, есть две сестры. Обе — старшие.

— В детстве мальчишке, видимо, не просто в такой ситуации?

— Да уж, не всегда было легко (улыбается). Но во всем есть свои плюсы. Ведь по большому счету сестры тоже меня растили, помогали воспитывать. И сделали это хорошо, хотя и получается, что рос в женской компании.

— Драться в детстве с сестрами, как это у многих водится, приходилось?

— С той, что помладше часто ругались (улыбается). А со старшей все шло хорошо. Так что у меня были и драки, и хорошее воспитание.

СО СПАЛЛЕТТИ О ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ГОВОРИЛ

— В 15 лет вас позвали в «Палермо», но не поехали. Родители выступили против переезда в Европу в таком возрасте?

— Приглашали тогда не только в «Палермо», но и «Ювентус», другие клубы. Но решение остаться принял сам. Родители всегда позволяли иметь собственное мнение. Более того, всегда в этом поддерживали. Как и в том случае.

— Так почему отказали всем желающим?

— В то время у меня была одна мечта — выйти на поле в основном составе «Бока Хуниорс». Вот и решил: сначала добьюсь этой цели, а потом стану двигаться дальше. С другой стороны, любой южноамериканец стремится попасть в сильный европейский клуб.

— А как возник вариант с «Ромой»?

— На тот момент провел три полноценных сезона в «Боке». А когда поступило предложение из Рима, мне показалось, что это лучший вариант и для меня, и для моей семьи. Так что не слишком долго думал.

— Недавно, вы и болельщики «Ромы» тепло попрощались друг с другом в интернете. А где вас больше любили — в Риме или в «Боке»?

— Если честно, на родине. «Бока» мой родной клуб. И те чувства, что испытывал в нем, все же не сопоставимы с тем, что было в Италии. Но это не удивительно, если просто посчитать, сколько лет пробыл в «Хуниорс» и сколько в «Роме». Получается тринадцать-четырнадцать против трех.

— В «Роме» вы год провели под руководством Лучано Спаллетти. Он вообще ничего не рассказывал о «Зените»?

— Вообще ничего. Дело в том, что когда я узнал об интересе «Зенита», Спаллетти уже покинул клуб.

— А с вашими соотечественниками Гараем или Ансальди, поигравшими в Петербурге, общались?

— Мы плохо друг друга знаем. Они намного старше меня, вместе с ними почти не играл. Поэтому ни с ними, ни кем-либо другим, кто когда-либо имел отношение к России, не разговаривал.

ТОТТИ В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ СКРОМНЫЙ

— Из «Ромы» ушел не только Спаллетти: не исключено, что за вами в «Зенит» последует Манолас, завершил карьеру Тотти. В клубе наступают новые времена?

— Возможно. Появился, к слову, новый спортивный директор. Хочу пожелать ему удачи. Возможно, он станет тем человеком, который сможет принести «Роме» новые трофеи.

— Тотти такой же идол для фанатов желто-красно, как Марадона для аргентинских?

— Да. Франческо очень большой человек. «Рома» и Тотти уже стали синонимами. И лично мне он дал очень многое, особенно в последний год. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего.

— Может ли он просто так прогуляться по Риму?

— Мне кажется, что Тотти даже из дома спокойно выйти не получится — на него везде сразу набрасываются.

— Чего вы никогда не забудете о Тотти?

— Знаете, несмотря на славу и популярность, он в жизни довольно скромный, немногословный и даже закрытый человек. Мне кажется, его величие на этом во многом и основывается. Отлично запомнил свой первый день в «Роме» именно потому, как меня встретил Тотти — сразу начал помогать почти во всем, от футбольных моментов до поиска жилья. Франческо сыграл огромную роль в том, чтобы я как можно быстрее адаптировался в новой обстановке.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК «СПАРТАК»? ЗАПОМНЮ

— Традиционный для новичков «Зенита» вопрос. Знаете, кто самый принципиальный соперник команды?

— Пока нет. Подскажете?

— Московский «Спартак», который в минувшем сезоне стал чемпионом России.

— Матчи с ним — это дерби?

— Да. Его еще называют «дерби двух столиц» — Петербурга и Москвы.

— Запомню. И в ближайшее время обязательно наведу справки и обзаведусь подробной информацией на эту тему.

— «Спартак» до минувшего сезона 16 лет не брал титул, сейчас с ним за золото боролся и «Зенит», так что теперь реванш для болельщиков сине-бело-голубых — дело принципа.

— О необходимости выиграть чемпионат, об ответственности, что ляжет на каждого футболиста мне много рассказывал наш Мистер. Так что Манчини меня очень сильно мотивировал. И это тоже подтолкнуло к переходу в «Зенит».

— Вы уже здесь, а вот другой игрок «Ромы» — защитник Манолас — пока нет. Остается шанс, что грек тоже приедет?

— Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита». Приезжаю — и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею.

— В «Зените» вы решили взять пятый номер?

— Да. Раньше нравился номер 32. Однако несколько лет назад поменял его на «пятерку», и сразу дела пошли в гору — наметился большой прогресс. Так что решил закрепить его за собой. В том числе — в сборной Аргентины.

— Чему посвящены ваши многочисленные татуировки?

— Они не только на руках — еще есть на ногах и спине, связаны в основном с религией. На левой руке — имена сына и дочери. И старый игровой номер.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Китцбюэля.