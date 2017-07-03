В ближайшие дни «Рубин» объявит о подписании Джанаева
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Рубин» объявит о подписании контракта с вратарем Сосланом Джанаевым, который покинул «Ростов».
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Соглашение будет рассчитано на три года. В завершившемся сезоне голкипер провел в составе клуба из
С высокой долей вероятности, карьеру в казанской команде продолжит и нападающий Сердар Азмун, который выступал за ростовчан. В минувшем сезоне форвард провел в составе
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