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3 июля 2017, 21:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В ближайшие дни «Рубин» объявит о подписании Джанаева

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Рубин» объявит о подписании контракта с вратарем Сосланом Джанаевым, который покинул «Ростов».

Как стало известно СЭ в ближайшее время Рубин объявит о подписании контракта с вратарем <span class=error>Сосланом</span> <span class=error>Джанаевым</span> который покинул Ростов. Увеличить
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Соглашение будет рассчитано на три года. В завершившемся сезоне голкипер провел в составе клуба из Ростова-на-Дону 23 встречи и пропустил 25 голов.

С высокой долей вероятности, карьеру в казанской команде продолжит и нападающий Сердар Азмун, который выступал за ростовчан. В минувшем сезоне форвард провел в составе желто-синих 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 голевых передач.

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