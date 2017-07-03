В ближайшие дни «Рубин» объявит о подписании Джанаева

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Соглашение будет рассчитано на три года. В завершившемся сезоне голкипер провел в составе клуба из Ростова-на-Дону 23 встречи и пропустил 25 голов.