СМИ: ПАОК договорился с «Зенитом» об аренде Мака
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак следующий сезон проведет в ПАОК, утверждает Agona Sport.
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По информации источника, 26-летний словак будет отдан в греческий клуб в аренду с последующим правом выкупа за два миллиона евро.
Напомним, что Мак перешел в «Зенит» из ПАОК летом 2016 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В сезоне-2016/17 он сыграл в составе
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