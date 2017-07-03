СМИ: ПАОК договорился с «Зенитом» об аренде Мака

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По информации источника, 26-летний словак будет отдан в греческий клуб в аренду с последующим правом выкупа за два миллиона евро.