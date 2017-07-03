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3 июля 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: ПАОК договорился с «Зенитом» об аренде Мака

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак следующий сезон проведет в ПАОК, утверждает Agona Sport.

Полузащитник Зенита Роберт Мак следующий сезон проведет в <span class=error>ПАОК</span>. Увеличить
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По информации источника, 26-летний словак будет отдан в греческий клуб в аренду с последующим правом выкупа за два миллиона евро.

Напомним, что Мак перешел в «Зенит» из ПАОК летом 2016 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В сезоне-2016/17 он сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.

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