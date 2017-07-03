Сергей Андреев: Смолову нужно не в «Зенит», а за границу
Бывший форвард сборной СССР — о ситуации с нападающими в РФПЛ.
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ПОЧЕМУ ИГРОКИ «РОСТОВА» УХОДЯТ БЕСПЛАТНО?!
— Вам больно смотреть на то, что сейчас происходит с «Ростовом»? Ведущие игроки расходятся в другие клубы…
— Смотря что подразумевать под словом «больно». С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой.
— Значит,
— По Навасу были сомнения. Ему
— Бухаров, похоже, никуда не уйдет.
—
СЕЙЧАС ПОЛОЗА И КОКОРИНА ПРОСТО НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ
— Полоз сильно рискует, переходя в «Зенит»?
— Некоторые злорадствуют: мол, Полоз будет в «Зените» лавку полировать. А я не столь категоричен. Он очень работоспособный парень. Да, может быть не суперзабивной. Но свои 7−8 в «Ростове» он «клал». В «Зените», может быть, улучшит свою статистику, если, конечно, будет игровая практика. Питерский клуб сейчас очень активен на рынке — на каждое место берут по два человека. Будет ли именно Полоз выходить на поле? Да, риск присутствует. Но Дмитрий — взрослый человек, сам все должен понимать. Последние его игры в принципе вселяют определенный оптимизм. В сборной он сыграл в свою силу.
— Агент Роман Орещук в интервью «СЭ» констатировал: Полоз «съест» Кокорина в «Зените».
— На данный момент, их даже сравнивать нельзя. Подчеркиваю — на данный период — Полоз просто объективно сильнее. Понятно, что
— А почему Кокорин постоянно попадает в
— Я спокойно отношусь к этой истории.
Мне здесь скорее не нравится другое. Я
Когда работал в «Вардаре», если мы выигрывали
С моей точки зрения, все эти Инстаграмы — плохое дело. Меня вот нет ни в одной социальной сети. Я
— Разные поколения.
— Возможно. Ну, тогда Дзюба и Кокорин на выходе сами виноваты. Если бы они не выложили такое фото, шума бы не поднялось. Они же, наверное, решили, что все должны думать, как они. А все совсем не так! И вот они и нашли проблемы на одно место. А какие высказывания сразу понеслись? «Им не место в сборной»! Стоило для такой реакции выкладывать фото? Не думаю. И не уверен, какие выводы теперь сделает Черчесов. У него же были
СМОЛОВ — НЕ ТЕМНАЯ ЛОШАДКА, ИМ ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ «БОРУССИЯ»
— Как относитесь к тому, что Смолов может перейти в «Зенит», а в обратном направлении проследует Кокорин?
— Я не верю в такую сделку.
— Почему?
— Галицкий на это не пойдет. Он тогда просто себе крылья подрежет. Представляете, что значит, лишиться Смолова? Это же сразу минус 20 голов.
— Нового найдут.
— Так его же надо еще найти!
— А Кокорин не воспрянет духом в «Краснодаре»?
— Вот это, кстати, не исключенный вариант. Он про себя за последние два года столько гадостей прочитал. Если Кокорин не возьмется за голову, то он уже практически погибший футболист. Ему пора восставать из пепла, как птице Феникс. Он очень талантливый футболист, не мог же он за последнее время все растерять. Значит, нужно
— А не допускаете, что у самого Смолова сейчас в голове сидит мысль: «Я второй год становлюсь лучшим бомбардиром, а в Лиге чемпионов не играю…».
— Да. Все может быть. Федор — уже не темная лошадка. Им интересуется Европа. Были новости про «Боруссию». Смолову надо не в «Зенит» ехать, а за границу. А то сейчас в Питере есть Дзюба, Полоз, еще
— Уехать в Европу разве не риск?
— Риск. А в «Зенит» — разве не риск? Из нескольких зол нужно выбирать меньшее. Так что я бы посоветовал Федору уехать за рубеж.
— А как вам Головин? Созрел ли он для лондонского «Арсенала»?
— Не думаю. Талантливый мальчишка, здесь никаких вопросов. На Кубке конфедераций он уже стал лидером сборной. Здорово двигается. Но соглашусь с Евгением Гинером. Рано ему еще в «Арсенал». В лондонском клубе сразу надо будет давать результат. Очень большой клуб. А если уйдет и не будет там играть — тогда вообще беда.
Вот «Халл Сити» — это, наверное, вариант. Там полегче, плюс свой тренер. А в «Арсенале» тяжело. Это у нас Головин маленькая звездочка, в команде Венгера таких много. Сможет ли он сразу влиться в игру?
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