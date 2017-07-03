Сергей Андреев: Смолову нужно не в «Зенит», а за границу

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ПОЧЕМУ ИГРОКИ «РОСТОВА» УХОДЯТ БЕСПЛАТНО?!

— Вам больно смотреть на то, что сейчас происходит с «Ростовом»? Ведущие игроки расходятся в другие клубы…

— Смотря что подразумевать под словом «больно». С моей точки зрения, в принципе такая ситуация была ожидаемой. Кто-то уходит под тренера, кто-то под другие задачи в клубе. Но мне интересно другое: несколько раз прочитал, что игроки ушли бесплатно. Как такое возможно? У Полоза, вроде бы, контракт был до 2019 года. Полгода назад написали, что Ерохин продлил соглашение с дончанами. А потом говорят, что в «Зенит» они ушли свободными агентами… Ну, правда, как это так? Странная распродажа. А то, что игроки начнут уходить после 6-го места в чемпионате, для меня было понятно. Я даже практически угадал всех, кто покинет «Ростов».

— Значит, кого-то все-таки не угадали.

— По Навасу были сомнения. Ему все-таки 37 лет, второй ребенок родился. Жена могла ему сказать: «Парень, хватит. Денег заработал, пора домой, дети ждут!» А он раз и дернулся — хочет играть дальше. Вопросов к нему никаких нет.

— Бухаров, похоже, никуда не уйдет.

— Во-первых, ему уже 32 года. Сказать, что его могут оторвать с руками, я не могу. В «Зените» у него не получилось в свое время. «Рубин»? Там своих хватает. В Казань, вроде, Азмун едет. Ну и не самая удачная игра на Кубке конфедераций тоже сказалась. Нет, она не провальная, но можно было бы сыграть и получше.

СЕЙЧАС ПОЛОЗА И КОКОРИНА ПРОСТО НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ

— Полоз сильно рискует, переходя в «Зенит»?

— Некоторые злорадствуют: мол, Полоз будет в «Зените» лавку полировать. А я не столь категоричен. Он очень работоспособный парень. Да, может быть не суперзабивной. Но свои 7−8 в «Ростове» он «клал». В «Зените», может быть, улучшит свою статистику, если, конечно, будет игровая практика. Питерский клуб сейчас очень активен на рынке — на каждое место берут по два человека. Будет ли именно Полоз выходить на поле? Да, риск присутствует. Но Дмитрий — взрослый человек, сам все должен понимать. Последние его игры в принципе вселяют определенный оптимизм. В сборной он сыграл в свою силу.

— Агент Роман Орещук в интервью «СЭ» констатировал: Полоз «съест» Кокорина в «Зените».

— На данный момент, их даже сравнивать нельзя. Подчеркиваю — на данный период — Полоз просто объективно сильнее. Понятно, что полтора-два года назад ситуация была совершенно другой. А кто будет играть? Посмотрим, вдруг Манчини станет доверять Кокорину. А тот, наконец, одумается, возьмется за голову? Играть то он умеет. Он очень талантливый парень. Если начнет забивать, тогда уже у Полоза возникнут проблемы. Но сейчас Дмитрий намного сильнее Александра.

— А почему Кокорин постоянно попадает в какие-то истории? Вы разделяете возмущение футбольной общественности после жестов Кокорина и Дзюбы в Инстаграме — якобы в адрес Черчесова?

— Я спокойно отношусь к этой истории. Во-первых, ничего не доказано. Ну показали они, ну и что? Есть уверенность в том, что это адресовалось Черчесову?

Мне здесь скорее не нравится другое. Я как-то выступал на телевидении и открытым текстом заявил, что все эти Инстаграмы, Одноклассники — вред!

Когда работал в «Вардаре», если мы выигрывали три-четыре матча, давал футболистам два дня отдыха и просил их по возможности никуда не уезжать. А у нас от Скопье можно на хорошей машине домчать до моря за 2,5 часа. И я смотрю — через несколько часов они уже выкладывают свои фото в социальные сети. Опачки! Вот так их и ловил!

С моей точки зрения, все эти Инстаграмы — плохое дело. Меня вот нет ни в одной социальной сети. Я тихо-спокойно живу, даже на свои фотографии не смотрю. А чтобы еще и чужие! Нет уж, увольте. Глазеть, как он там в плавках вино пьет или текилу или что-то еще. Ну как на это можно глазеть? С ума сойдешь….

— Разные поколения.

— Возможно. Ну, тогда Дзюба и Кокорин на выходе сами виноваты. Если бы они не выложили такое фото, шума бы не поднялось. Они же, наверное, решили, что все должны думать, как они. А все совсем не так! И вот они и нашли проблемы на одно место. А какие высказывания сразу понеслись? «Им не место в сборной»! Стоило для такой реакции выкладывать фото? Не думаю. И не уверен, какие выводы теперь сделает Черчесов. У него же были какие-то проблемы с Денисовым. И как бы на него сейчас не давили, он все равно не вызывает его в сборную… Так что в данном случае, виноваты только Дзюба и Кокорин.

СМОЛОВ — НЕ ТЕМНАЯ ЛОШАДКА, ИМ ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ «БОРУССИЯ»

— Как относитесь к тому, что Смолов может перейти в «Зенит», а в обратном направлении проследует Кокорин?

— Я не верю в такую сделку.

— Почему?

— Галицкий на это не пойдет. Он тогда просто себе крылья подрежет. Представляете, что значит, лишиться Смолова? Это же сразу минус 20 голов.

— Нового найдут.

— Так его же надо еще найти!

— А Кокорин не воспрянет духом в «Краснодаре»?

— Вот это, кстати, не исключенный вариант. Он про себя за последние два года столько гадостей прочитал. Если Кокорин не возьмется за голову, то он уже практически погибший футболист. Ему пора восставать из пепла, как птице Феникс. Он очень талантливый футболист, не мог же он за последнее время все растерять. Значит, нужно что-то поправить в голове.

— А не допускаете, что у самого Смолова сейчас в голове сидит мысль: «Я второй год становлюсь лучшим бомбардиром, а в Лиге чемпионов не играю…».

— Да. Все может быть. Федор — уже не темная лошадка. Им интересуется Европа. Были новости про «Боруссию». Смолову надо не в «Зенит» ехать, а за границу. А то сейчас в Питере есть Дзюба, Полоз, еще какой-то иностранец на подходе. Что — Манчини в четыре нападающих будет играть? А вдруг этот легионер начнет забивать с сумасшедшей силой. И все — до свидания, Федя Смолов!

— Уехать в Европу разве не риск?

— Риск. А в «Зенит» — разве не риск? Из нескольких зол нужно выбирать меньшее. Так что я бы посоветовал Федору уехать за рубеж.

— А как вам Головин? Созрел ли он для лондонского «Арсенала»?

— Не думаю. Талантливый мальчишка, здесь никаких вопросов. На Кубке конфедераций он уже стал лидером сборной. Здорово двигается. Но соглашусь с Евгением Гинером. Рано ему еще в «Арсенал». В лондонском клубе сразу надо будет давать результат. Очень большой клуб. А если уйдет и не будет там играть — тогда вообще беда.

Вот «Халл Сити» — это, наверное, вариант. Там полегче, плюс свой тренер. А в «Арсенале» тяжело. Это у нас Головин маленькая звездочка, в команде Венгера таких много. Сможет ли он сразу влиться в игру?