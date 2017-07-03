Кержаков объявил о прекращении выступлений за «Зенит»
В эфире радио «Зенит» Кержаков рассказал, что новый главный тренер команды Роберто Манчини в нем не заинтересован. Поэтому футболист прекратил выступления за команду.
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«В футболке “Зенита” вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за
Футболист пока еще не решил, будет ли он играть дальше. Если он завершит карьеру, то сможет занять одну из административных должностей в «Зените».
«Слова Сергея Александровича Фурсенко о том, что я останусь в клубе на
Кержаков начал карьеру в «Зените» в 2001 году. Он выступал за
В 2010 году Кержаков вернулся в «Зенит», где играл до конца карьеры за исключением нескольких месяцев 2016 года, которые он провел в аренде в «Цюрихе».
С «Зенитом» Кержаков три раза выиграл чемпионат России, трижды завоевал серебро первенства и дважды выиграл бронзу. Также Кержаков стал обладателем Кубка России.
Кержаков стал лучшим бомбардиром в истории «Зенита», а также лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего за карьеру он забил 203 гола.
Также нападающий на данный момент является лучшим бомбардиром сборной России. В 90 матчах он забил 30 голов.
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