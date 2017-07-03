Кержаков объявил о прекращении выступлений за «Зенит»

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«В футболке “Зенита” вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за сине-бело-голубых я уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли я играть. Каким будет мой прощальный матч? Пока я об этом не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», — сказал Кержаков.

Футболист пока еще не решил, будет ли он играть дальше. Если он завершит карьеру, то сможет занять одну из административных должностей в «Зените».

«Слова Сергея Александровича Фурсенко о том, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сергеевич Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста. Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определиться в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать», — заключил Кержаков.

Кержаков начал карьеру в «Зените» в 2001 году. Он выступал за санкт-петербургский клуб до 2006 года, после чего принял предложение «Севильи». За испанский клуб он отыграл один сезон, завоевал Кубок Испании и выиграл Суперкубок УЕФА. После этого Кержаков вернулся в Россию и начал выступления за московское «Динамо», с которым завоевал бронзу чемпионата России.

В 2010 году Кержаков вернулся в «Зенит», где играл до конца карьеры за исключением нескольких месяцев 2016 года, которые он провел в аренде в «Цюрихе».

С «Зенитом» Кержаков три раза выиграл чемпионат России, трижды завоевал серебро первенства и дважды выиграл бронзу. Также Кержаков стал обладателем Кубка России.

Кержаков стал лучшим бомбардиром в истории «Зенита», а также лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего за карьеру он забил 203 гола.

Также нападающий на данный момент является лучшим бомбардиром сборной России. В 90 матчах он забил 30 голов.