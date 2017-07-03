Шишкин на правах свободного агента перешёл в «Краснодар»
Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года, сообщает официальный сайт «Краснодара».
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Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской
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