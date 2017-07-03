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3 июля 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шишкин на правах свободного агента перешёл в «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года, сообщает официальный сайт «Краснодара».

Защитник Локомотива Роман <span class=error>Шишкин</span> продолжит выступления в составе Краснодара. Увеличить
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В свою очередь пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что соглашение 30-летнего защитника с московским клубом действовало до лета 2019 года.

Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Помимо «Локомотива» и «Краснодара», он ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов».

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