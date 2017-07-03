Шишкин на правах свободного агента перешёл в «Краснодар»

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В свою очередь пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что соглашение 30-летнего защитника с московским клубом действовало до лета 2019 года.