Реинкарнация Ивановича. Кто такой новичок «Спартака» Марко Петкович

Кто такой

Сразу стоит оговориться, что к Душану Петковичу, игравшему в «Спартаке» в 2004 году, Марко не имеет никакого отношения. Помимо фамилии их объединяют разве что выступления за сербский ОФК, где оба начинали карьеру. Там же молодого защитника в 2013 году присмотрели скауты «Партизана». Клубы быстро договорились между собой, на спортивных ресурсах даже появились анонсы перехода. Но сам Петкович заблокировал переговоры, мотивируя это тем, что с детства болеет за «Црвену Звезду».

Вскоре он оказался в команде, за которую мечтал играть, примерил красно-белые цвета, которые сопровождают его на протяжении большей части карьеры, быстро пробился в основу, влюбил в себя фанатов и… в 22 года порвал крестообразные связки. Пропустив полгода, Петкович вернулся в основу, но никак не мог вернуться на былой уровень. Постоянные ошибки в обороне постепенно свели на нет болельщицкую любовь, и Марко пришлось доказывать всё заново.

В следующем сезоне Петкович с трудом вернул былую форму и застолбил за собой место на правом фланге обороны. Правда, несмотря на большой опыт выступления в молодёжной сборной, в первой он далеко не игрок основы. В свои 24 на его счету всего два матча за первую команду. И то товарищеских.

Тем не менее потенциал у Петковича действительно высок. Он обладает хорошими физическими данными, быстро всё схватывает и не скрывает, что хочет повторить в «Спартаке» путь Неманьи Видича.

Как играет

Однако первым делом напрашивается аналогия с другим сербским легионером нашего чемпионата — Браниславом Ивановичем в ранние годы. Благо, и позиция, и антропометрические данные у них схожи. Однако в его игре есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Сильные стороны

Петкович — не классический современный юркий скоростной латераль. Марко не обладает высокой скоростью, потому предпочитает читать эпизод, предугадывать, куда соперник собирается делать передачу, либо же навязывать жёсткую борьбу сразу после того, как игрок атаки получил мяч. Он не выбрасывается на более юрких и быстрых игроков, держит дистанцию, и только когда убеждается, что его подстрахует опорник или центральный защитник, вступает в единоборство. С отбором, кстати, у Петковича всё в порядке — за счёт самоотверженности и умения читать эпизод он чаще всего выходит победителем из дуэлей с форвардами. С выносливостью тоже полный порядок — Марко спокойно может носиться все 90 минут от лицевой до лицевой и даже не запыхаться. Бывший главный тренер сборной Сербии Радован Чурчич говорил, что ещё не встречал такого выносливого и физически крепкого игрока.

Более того, Марко при необходимости может исполнить и роль центрального защитника — как при позиционной обороне, так и при подстраховке. Мощная фактура и высокий для крайнего защитника рост (186 см) помогают ему снимать верховые передачи и навязывать борьбу габаритным форвардам.

Однако даже интереснее Петкович смотрится в атаке. Он так же настырен, как и в обороне, неплохо владеет пасом на короткие и средние дистанции, может здорово вырезать мяч с фланга в штрафную. Кроме того, Миодраг Божович неплохо использовал умения Марко сыграть в пас, наигрывая комбинацию, при которой он исполнял ложного фуллбека — смещался в центр и отдавал передачу на фланг игроку атаки. Также Петкович неплохо взаимодействует с партнёрами — сыграть в стенку и промчаться по флангу для него одно удовольствие.

Слабые стороны

Главная проблема Марко — низкая стартовая скорость. Он неплохо ускоряется, набирая обороты на дистанции, но при рывке резкого крайка зачастую упускает его или фолит. Самый эффективный приём, который использовали соперники «Црвены Звезды» на его фланге, — банальный заброс за спину на быстрого игрока. Вот тут Марко действительно есть над чем поработать.

Как и над концентрацией. В попытках страховать партнёров по центру обороны он иногда оголяет свою зону. В матчах с большинством соперников в чемпионате Сербии, где «Звезда» действует с позиции силы, за такое наказывают не так часто. Но вот в матче со «Спартаком» тактическая ошибка Петковича привела к голу.

Проблемы со скоростью дают о себе знать и при игре в нападении. У Петковича небогатый технический арсенал — чаще всего он убирает мяч под себя или пробрасывает себе на ход, ставит корпус и отыгрывается с партнёром. У него очень необычная семенящая техника бега, которая порой сбивает противника с толку. Но на высоком уровне это вряд ли будет ему помогать регулярно. Также Марко не может похвастать мощным поставленным ударом. Он предпочитает навесы и прострелы с фланга, а бить по воротам у него получается неважно.

Итог