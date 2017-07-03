Марко Петкович: Зобнин — нормальный пацан. Он сказал, что я сделал хороший выбор
Новичок «Спартака» Марко Петкович, перешедший в состав
красно-белых из «Црвены Звезды», который был капитаном молодежной Сербии, предположил, что перейти в зарубежный клуб ему помешала травма крестообразных связок колена.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам защитника, он поддержал одноклубника Романа Зобнина, восстанавливающегося от аналогичного повреждения.
— За кого болел в товарищеском матче «Спартак» — «Вождовац»? Конечно за спартаковцев, потому что это моя нынешняя команда, — сказал Петкович в интервью
Почему не отправился в зарубежный клуб по примеру партнеров по молодежке? Думаю, что главная причинна, которая не позволила мне это сделать, — травма крестообразных связок. В результате я потерял год или полтора хорошей игры.
Что сказал Зобнину, когда встретился с ним? Он мне понравился, нормальный пацан. Я сказал ему, что повреждение тяжелое, но нужно обладать терпением. В этом случае через
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