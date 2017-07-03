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По словам защитника, он поддержал одноклубника Романа Зобнина, восстанавливающегося от аналогичного повреждения.

— За кого болел в товарищеском матче «Спартак» — «Вождовац»? Конечно за спартаковцев, потому что это моя нынешняя команда, — сказал Петкович в интервью пресс-службе красно-белых. — Они выглядели неплохо. В некоторых компонентах игры действовали здорово, но, наверное, когда вернутся игроки сборной, то все будет в порядке. В «Црвене Звезде» я дебютировал во встрече с этим же клубом.

Почему не отправился в зарубежный клуб по примеру партнеров по молодежке? Думаю, что главная причинна, которая не позволила мне это сделать, — травма крестообразных связок. В результате я потерял год или полтора хорошей игры.