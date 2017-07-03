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3 июля 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Кержаков: В футболке «Зенита» меня вряд ли увидите

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что больше не сыграет за петербургский клуб.

Бывший нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> рассказал что больше не сыграет за петербургский клуб. Увеличить
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— В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Раз я не заинтересовал нового тренера, значит за «Зенит» я уже не сыграю. В ближайшее время я определюсь со своим будущим, — сказал Кержаков в эфире радио «Зенит».

Напомним, «Зенит» не стал продлевать контракт с Кержаковым, который выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2016/17 34-летний нападающий отметился одним голом в семи матчах.

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