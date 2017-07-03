Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России
Защитник «Спартака» Сердар Таски не поможет
красно-белым в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».
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Немецкий футболист пропустил сегодняшнюю тренировку
В субботу в первом контрольном матче «Спартака» с «Вождовацем» (3:2) центральный защитник
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.
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