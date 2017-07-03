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3 июля 2017, 15:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России

Защитник «Спартака» Сердар Таски не поможет красно-белым в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».

Защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> не поможет <nobr>красно-белым</nobr> в матче за <span class=error>Суперкубок</span> России с Локомотивом. Увеличить
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Немецкий футболист пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы, — сообщает пресс-служба клуба. Немецкий легионер также пропустит товарищескую встречу «Спартака» с ФК «Славен Белупо» из Хорватии, которая состоится 7 июля.

В субботу в первом контрольном матче «Спартака» с «Вождовацем» (3:2) центральный защитник красно-белых Сердар Таски схлопотал повреждение. После обследования выяснилось, что у футболиста перелом пятого пальца правой стопы.

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.

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