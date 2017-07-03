«Спартак» в Австрии: сборники вернулись, Петкович «еле дышит»

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— Приветствуем наших товарищей из сборной России. Вы отдыхали мало, но такова жизнь. Теперь мы снова вместе, снова одна команда. Будем работать.

Этими словами Массимо Каррера начал в понедельник утреннюю тренировку «Спартака». Впервые после завершения сезона команда собралась в полном составе.

Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Александр Самедов прилетели накануне ночью. И когда Каррера говорил о том, что ребята «мало отдыхали», имелся в виду не только короткий отпуск, но и, видимо, совсем немного сна. И тем не менее, нагрузку сборники получили такую же, как и остальные.

Они шли из автобуса немного сонные, но все-таки позитивные. Особенно, Денис Глушаков, который улыбнулся и пожелал нам доброго утра, как и мы ему. Откуда-то издалека Ивелин Попов заметил, что утро может быть у кого-то другого, а у него уже день, так как проснулся он давно. Хорошее настроение было и у Кутепова, который о чем-то пересмеивался с Тигиевым. Только Джикия, как показалось, был хмур.

У новичка Марко Петковича тоже была первая большая тренировка. Малую он провел в воскресенье, когда утром в течение получаса выполнял различные упражнения под руководством тренера по физподготовке Джорджио Дурбано.

Петковичу нужно как можно скорее набрать форму, потому что сейчас его состояние не оптимальное. Как сказали очевидцы, после тренировки в общей группе он «еле дышал», сербу было даже труднее, чем сборникам. И возвращался с тренировки он понурый и в одиночестве. Никто не обещал, что будет легко, Марко.

Как именно нагружали «Спартак» на этой тренировке, осталось за кадром — Каррера свято оберегает спортивную тайну. Даже клубному фотографу разрешено снимать только первые пять минут разминки. Глушаков перед тем, как окунуться в омут тяжелой физухи, немного почеканил (он это любит), Фернанду выслушал историю, как кто-то из персонала упал с велосипеда, Кутепов крепко завязал шнурки, и все — двери закрываются.

Зато есть возможность сравнить картинку «до» и «после». У своей гостиницы спартаковцы выгружались вымотанные и потрепанные. Свежим выглядел только тренер Роман Пилипчук, прикативший на велосипеде. А Самедов прихрамывал в компании доктора Багдасаряна, Попов опирался на Джано, Зе Луиш устало размахивал стельками.