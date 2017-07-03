Смолова обменяют на Дзюбу или Кокорина. «Зенит» и «Краснодар» готовят супертрансфер

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КТО КУДА

Весьма вероятно, что до конца летнего трансферного окна (в России оно закроется в ночь с 31 августа на 1 сентября) Федор Смолов перейдет в «Зенит». Речь пока не идет о выкупе трансфера футболиста.

Клубы на неофициальном уровне, без официальной оферты, обсуждают обмен. Смолов интересен «Зениту», и «Краснодар» понимает, что в нынешних обстоятельствах форвард может потерять мотивацию.

В то же время очевидно и следующее — никто из двух российских топ-клубов, имеющих виды на Смолова («Зенит» и, в большей мере, «Спартак») не готов платить 30 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста. По данным «СЭ», в случае с красно-белыми «быки» готовы стоять до конца — 30 миллионов евро и точка.

В случае с «Зенитом» цена, как стало известно, может быть снижена до 16 миллионов евро.

Кроме того, применительно к «Зениту» обсуждается и другая трансферная опция. Питерцы ведут переговоры с несколькими форвардами, одним из которых является аргентинец Дриусси. Уже подписан Дмитрий Полоз. В этих обстоятельствах очевидно, что место в составе Дзюбы и тем более Кокорина под большим вопросом. Поэтому обмен более чем вероятен. И если в «Краснодаре» с позицией определились — к обмену готовы, и предпочтение отдается Кокорину, то в «Зените» пока рассуждают. Впрочем, при любом раскладе «Зениту» в случае обмена предстоит доплатить за Смолова.

ВЕРОЯТНОСТЬ

Речь не идет о том, что обмен состоится на днях. Дело в том, что регламенты еврокубков позволяют Смолову сыграть в третьем-четвертом отборочном раунде Лиги Европы за «Краснодар», а затем, уже в групповом турнире, за «Зенит».

В заключение напомним трансферные параметры футболистов (данные transfermarkt.de).

Артем Дзюба — 28 лет, трансферная цена на сегодня — 9 миллионов евро, контракт с клубом до середины 2020 года.

Александр Кокорин — 26 лет, трансферная цена на сегодня — 5 миллионов евро, контракт с клубом до середины 2019 года.

Федор Смолов — 27 лет, трансферная цена на сегодня — 12 миллионов евро, контракт с клубом до середины 2019 года.