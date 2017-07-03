Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30264258/
3 июля 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Легендарный футболист Диего Марадона оценил масштабы работ по реконструкции стадиона «Динамо»

Мировая звезда футбола Диего Марадона в рамках визита в Москву посетил легендарный стадион «Динамо» им. Льва Яшина и оценил масштабы работ по его реконструкции в рамках реализации проекта «ВТБ Арена парк».

Звезда футбола — на Динамо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководитель проекта, старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов по-испански поприветствовал гостя в своей штаб-квартире и провел Диего к макету проекта.

— Этот стадион — старейший из ныне существующих в Москве, — сказал Перегудов. — Здесь всемирно известным вратарем стал Лев Яшин, а «Динамо» писало свою славную историю. Мы сохранили историческую Западную трибуну стадиона, доработали его фасад. Так что спорткомплекс прекрасно вписался в уже устоявшийся облик района.

Аргентинский футболист познакомился с ходом работ по возведению стадиона и макетом будущего спортивного парка. «Это удивительный стадион, — поделился впечатлениями Диего Марадона. — Когда я начинал играть в футбол, мы и представить себе такого не могли. Хочется верить, что столь современная площадка поможет возродить славу российского футбола. Для этого есть все возможности. Надеюсь в ближайшее время увидеть матч на этом поле. Уверен, он будет по-настоящему впечатляющим, как и этот грандиозный стадион.

Марадона оставил послание в книге почетных гостей «Динамо», получил памятные подарки. Знаменитому гостю вручили вино «Лев Яшин. Номер 1», самовар, памятный ретро-мяч в стиле 50-х годов и каравай.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
01 июля

Почему Смолов может не перейти в "Спартак". Скандальная история

Забивает как Месси! Первый новичок "Спартака"

Что натворил Криштиану Роналду в России