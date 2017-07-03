Легендарный футболист Диего Марадона оценил масштабы работ по реконструкции стадиона «Динамо»

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Руководитель проекта, старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов по-испански поприветствовал гостя в своей штаб-квартире и провел Диего к макету проекта.

— Этот стадион — старейший из ныне существующих в Москве, — сказал Перегудов. — Здесь всемирно известным вратарем стал Лев Яшин, а «Динамо» писало свою славную историю. Мы сохранили историческую Западную трибуну стадиона, доработали его фасад. Так что спорткомплекс прекрасно вписался в уже устоявшийся облик района.

Аргентинский футболист познакомился с ходом работ по возведению стадиона и макетом будущего спортивного парка. «Это удивительный стадион, — поделился впечатлениями Диего Марадона. — Когда я начинал играть в футбол, мы и представить себе такого не могли. Хочется верить, что столь современная площадка поможет возродить славу российского футбола. Для этого есть все возможности. Надеюсь в ближайшее время увидеть матч на этом поле. Уверен, он будет по-настоящему впечатляющим, как и этот грандиозный стадион.