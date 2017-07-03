Футболист Глушаков заявил, что в отпуске испытал чувство ностальгии по «Спартаку»

Футболисты «Спартака» Глушаков, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов и Александр Самедов, игравшие за сборную России на домашнем Кубке конфедераций, прибыли в расположение «красно-белых» на сборе в Австрии в ночь на понедельник. Несмотря на поздний приезд, игроки сборной с утра были вместе с партнерами на завтраке, а после отправились с остальными спартаковцами на утреннюю тренировку.

«Приятно было всех увидеть на завтраке и пообщаться. Соскучились по команде. Лично я даже за этот сравнительно короткий срок успел испытать какое-то чувство ностальгии по «Спартаку», — сказал Глушаков, чьи слова приводит официальный сайт столичного клуба.

Сборная России на Кубке конфедераций не сумела пробиться в полуфинал, заняв только третье место в группе А. Россияне одержали победу над командой Новой Зеландии (2:0), но затем потерпели поражения от сборных Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

«Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать. Другое дело, что не всегда это получается. Но жизнь продолжается, а значит, надо возвращаться в футбол. Что ж, на сборе будем поднимать друг другу настроение. Когда складывается нормальный коллектив, то люди в трудный момент всегда поддержат, всегда найдут для этого нужные слова», — отметил капитан «Спартака».