Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30263596/
3 июля 2017, 11:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие

В ночь с воскресенья на понедельник российские сборники в составе Дениса Глушакова, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Ильи Кутепова и Георгия Джикии прибыли в Филлах в расположение «Спартака».

В ночь с воскресенья на понедельник российские сборники в составе Дениса <span class=error>Глушакова</span> Александра <span class=error>Самедова</span> Дмитрия <span class=error>Комбарова</span> Ильи <span class=error>Кутепова</span> и Георгия <span class=error>Джикии</span> прибыли в <span class=error>Филлах</span> в расположение Спартака. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

А уже на следующий день они приняли участие в утренней тренировке команды в Австрии.

Все пятеро занимались в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В понедельник утром новичок Спартака Марко Петкович провёл первую тренировку в составе клуба. Сербский защитник сразу включился в работу в группе. Возобновил занятия с командой после повреждения Артём Тимофеев — хавбек пока работает по индивидуальной программе.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО