Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие
В ночь с воскресенья на понедельник российские сборники в составе Дениса Глушакова, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Ильи Кутепова и Георгия Джикии прибыли в Филлах в расположение «Спартака».
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А уже на следующий день они приняли участие в утренней тренировке команды в Австрии.
Все пятеро занимались в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В понедельник утром новичок Спартака Марко Петкович провёл первую тренировку в составе клуба. Сербский защитник сразу включился в работу в группе. Возобновил занятия с командой после повреждения Артём Тимофеев — хавбек пока работает по индивидуальной программе.
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