Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие

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А уже на следующий день они приняли участие в утренней тренировке команды в Австрии.

Все пятеро занимались в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



В понедельник утром новичок Спартака Марко Петкович провёл первую тренировку в составе клуба. Сербский защитник сразу включился в работу в группе. Возобновил занятия с командой после повреждения Артём Тимофеев — хавбек пока работает по индивидуальной программе.