Арбитр Егоров завершил карьеру. Что это значит?

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Александр Егоров, приложивший в этом году столько усилий, чтобы привести себя в надлежащую физическую форму и соответствовать всем современным требованиям, вдруг перестал заниматься любимым делом. Не из-за достижения возрастного лимита, не из-за того, что не сдал нормативы по правилам игры или физической подготовке, не из-за конфликта с руководителями судейского корпуса. А по собственному желанию.

Потому что получил шанс продолжить жизнь в футболе. Но в другой роли — чиновника, начальника.

Новый сезон обещал стать для Егорова одним из лучших, если не лучшим.

Рефери, которому через пару месяцев стукнет 45 лет, набрал тот опыт и ту форму, которые позволили бы «щелкать» любые игры как орешки. Явных врагов в клубах он не нажил, а недоброжелатели появились только в одной из московских команд. Казалось бы — живи, суди, работай….

Но он решил уйти. На взлете. Пока за спиной не начали говорить, что недобегает, недосвистывает и не видит очевидного. Его право. Хотя, конечно, жаль, что остались без хорошего судьи.

***

Александр Анатольевич, теперь к нему станут обращаться именно так, назначен одним из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Пока одним из. Благо, вакантные должности есть.

Насколько мне известно, некоторое время назад был уволен Виктор Башкиров, экс-первый заместитель Андрея Будогосского, его правая рука. Бывшая. Потому как между друзьями-приятелями пробежали несколько черных кошек.

Похоже, свободна еще одна штатная клеточка, которую несколько месяцев занимал Алексей Николаев. Столичный рефери все-таки решил продолжить карьеру. Совмещать это с работой в ДСИ получалось не лучшим образом. Пришлось сделать выбор.

Как я понимаю, сегодня на сборе в Химках судьям так называемой высшей группы фактически представят их будущего руководителя. Какое-то время (называть точное число месяцев или недель не берусь — в нашей жизни загадывать что-то нельзя) Егоров проработает бок о бок с Будогосским. А затем заменит его.