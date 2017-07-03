Арбитр Егоров завершил карьеру. Что это значит?
Начало июля принесло неожиданную новость — один из лучших действующих арбитров российского чемпионата, в активе которого 110 матчей
премьер-лиги, решил завершить карьеру и стать чиновником.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Александр Егоров, приложивший в этом году столько усилий, чтобы привести себя в надлежащую физическую форму и соответствовать всем современным требованиям, вдруг перестал заниматься любимым делом. Не
Потому что получил шанс продолжить жизнь в футболе. Но в другой роли — чиновника, начальника.
Новый сезон обещал стать для Егорова одним из лучших, если не лучшим.
Рефери, которому через пару месяцев стукнет 45 лет, набрал тот опыт и ту форму, которые позволили бы «щелкать» любые игры как орешки. Явных врагов в клубах он не нажил, а недоброжелатели появились только в одной из московских команд. Казалось бы — живи, суди, работай….
Но он решил уйти. На взлете. Пока за спиной не начали говорить, что недобегает, недосвистывает и не видит очевидного. Его право. Хотя, конечно, жаль, что остались без хорошего судьи.
***
Александр Анатольевич, теперь к нему станут обращаться именно так, назначен одним из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Пока одним из. Благо, вакантные должности есть.
Насколько мне известно, некоторое время назад был уволен Виктор Башкиров,
Похоже, свободна еще одна штатная клеточка, которую несколько месяцев занимал Алексей Николаев. Столичный рефери
Как я понимаю, сегодня на сборе в Химках судьям так называемой высшей группы фактически представят их будущего руководителя.
Так складываются обстоятельства. Так, похоже, решили в верхах футбольной власти. И это решение, как я понимаю, поддержат недавние коллеги Егорова — судьи
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