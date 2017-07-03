«Млада Болеслав» хочет арендовать у «Краснодара» Комличенко с правом выкупа

Чехи хотят видеть 22-летнего Комличенко в своей команде на правах аренды с правом выкупа. В «Краснодаре» взяли паузу и думают над этим предложением.

В прошлом сезоне форвард выступал в Чехии за «Слован» из Либереца. В первой половине сезона игрок забил семь мячей, четыре из которых — в Лиге Европы. В зимнее трансферное окно «Краснодар» вернул воспитанника из аренды, однако в весенней части РФПЛ игрового времени он не получил.

В данный момент Комличенко находится на предсезонном сборе в составе «Краснодара». «Млада Болеслав» по итогам прошедшего сезона занял 4-е место в чемпионате Чехии и получил право играть в Лиге Европы.