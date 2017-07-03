«Урал» начал второй сбор в Словении, где проведёт три контрольных матча
3 июля после двухдневной паузы возобновляется подготовка «Урала» к новому сезону.
Команда продолжает готовиться к чемпионату России в Словении, в местечке
За это время подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча. 4 июля екатеринбуржцы сыграют с белградским «Партизаном»; 10 июля — с луганской «Зарёй». Также планируется провести спарринг 11 июля. Соперник по этому матчу уточняется. 12 июля команда вернётся в Екатеринбург.
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