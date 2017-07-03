«Урал» начал второй сбор в Словении, где проведёт три контрольных матча

Команда продолжает готовиться к чемпионату России в Словении, в местечке Моравске-Топлице. Второй сбор в Словении будет такой же по продолжительности, как и первый, и продлится девять дней, сообщает пресс-служба клуба.

За это время подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча. 4 июля екатеринбуржцы сыграют с белградским «Партизаном»; 10 июля — с луганской «Зарёй». Также планируется провести спарринг 11 июля. Соперник по этому матчу уточняется. 12 июля команда вернётся в Екатеринбург.