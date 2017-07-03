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3 июля 2017, 10:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» начал второй сбор в Словении, где проведёт три контрольных матча

3 июля после двухдневной паузы возобновляется подготовка «Урала» к новому сезону.

Команда продолжает готовиться к чемпионату России в Словении, в местечке Моравске-Топлице. Второй сбор в Словении будет такой же по продолжительности, как и первый, и продлится девять дней, сообщает пресс-служба клуба.

За это время подопечные Александра Тарханова планируют провести три контрольных матча. 4 июля екатеринбуржцы сыграют с белградским «Партизаном»; 10 июля — с луганской «Зарёй». Также планируется провести спарринг 11 июля. Соперник по этому матчу уточняется. 12 июля команда вернётся в Екатеринбург.

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Футболисты «Урала» победили словенский «Целе» в контрольном матче

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на тренировочном сборе в Словении обыграли в товарищеском матче местный «Целе», занявший пятое место в своем национальном первенстве в прошедшем сезоне.
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