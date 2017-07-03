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3 июля 2017, 10:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Воспитанник донецкого «Шахтера» Федотов стал футболистом «СКА-Хабаровска»

Обновлено: 10:46
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Новичок российской премьер-лиги «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактом с футболистом Виталием Федотовым.

Подробности соглашения с 25-летним полузащитником не разглашаются. Федотов, являющийся гражданином Украины, будет заявлен в чемпионате России как легионер.

Федотов является воспитанником донецкого «Шахтера». За свою карьеру хавбек защищал цвета мариупольского «Ильичевца», донецкого «Металлурга», а в сезоне-2015/16 выступал в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за тульский «Арсенал». Последним клубом Федотова была «Рига».

СКА-Хабаровск
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