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3 июля 2017, 10:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Баляйкиным

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Евгением Баляйкиным, сообщается на сайте хабаровского футбольного клуба.

Двукратный чемпион России (2008 и 2009 годов) в составе казанского «Рубина» Баляйкин в минувшем сезоне выступал за «Томь».

Сообщается, что 29-летний Баляйкин провел со «СКА-Хабаровском» сбор в Кратово и побывал в Южной Корее, где дальневосточная команда провела товарищескую игру с местным клубом «Тэджон Ситизен» (2:1). О сроках и условиях контракта Баляйкина не сообщается.

Помимо «Рубина» и «Томи» Баляйкин на протяжении карьеры играл за самарские «Крылья Советов».

СКА-Хабаровск
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