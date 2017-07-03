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3 июля 2017, 5:55 | Футбол: Премьер-лига | AmurMedia.ru

«СКА-Хабаровск» выбрал резервный стадион в РФПЛ

В будущем сезоне им станет «Анжи Арена».

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

«Анжи Арена» станет резервным стадионом для клуба «СКА-Хабаровск» в будущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ «СКА-Хабаровску», вероятно, придется начать сезон в другом регионе. При этом недавно клубу было выделено новое поле, которое будет уложено на хабаровском стадионе. Решение по поводу того, можно ли будет «СКА-Хабаровску» начать сезон на стадионе им. Ленина, будет принято бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 9 июля.

«Нашим резервным стадионом станет «Анжи Арена», — сказал Флегонтов.

В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 одержал победу над «Оренбургом». Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.

«Анжи Арена», которая находится в Каспийске, с 2013 года является домашним стадионом для махачкалинского клуба РФПЛ «Анжи».
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