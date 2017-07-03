«СКА-Хабаровск» выбрал резервный стадион в РФПЛ
В будущем сезоне им станет «Анжи Арена».
Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.
«Анжи Арена» станет резервным стадионом для клуба «СКА-Хабаровск» в будущем сезоне Российской футбольной
Ранее сообщалось, что
«Нашим резервным стадионом станет «Анжи Арена», — сказал Флегонтов.
В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 одержал победу над «Оренбургом». Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в
«Анжи Арена», которая находится в Каспийске, с 2013 года является домашним стадионом для махачкалинского клуба РФПЛ «Анжи».
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