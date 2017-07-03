«СКА-Хабаровск» подписал контракт с новым игроком
Футболист Евгений Баляйкин подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
пресс-службу клуба.
В 2008 и 2009 годах Евгений Баляйкин в составе «Рубина» побеждал в чемпионатах России. В минувшем сезоне играл за ФК «Томь». В «СКА-Хабаровск» он пришел в статусе свободного агента. Футболист отработал с командой сбор в Кратово, а также побывал в Южной Корее. Напомним, там хабаровчане встретились с «Тэджон Ситизен». Игрокам из дальневосточной столицы удалось победить соперников.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter