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3 июля 2017, 3:28 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с новым игроком

Футболист Евгений Баляйкин подписал контракт с ФК «СКА-Хабаровск», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В 2008 и 2009 годах Евгений Баляйкин в составе «Рубина» побеждал в чемпионатах России. В минувшем сезоне играл за ФК «Томь». В «СКА-Хабаровск» он пришел в статусе свободного агента. Футболист отработал с командой сбор в Кратово, а также побывал в Южной Корее. Напомним, там хабаровчане встретились с «Тэджон Ситизен». Игрокам из дальневосточной столицы удалось победить соперников.
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