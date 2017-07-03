Андрей Перегудов: Мы возводим арену, где будут царить вечные ценности
Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» в интервью «СЭ» рассказал о темпах строительства Центрального стадиона «Динамо», тестовых мероприятиях перед открытием арены и стоимости сооружения.
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На строящемся «ВТБ Арена — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» состоялась
Совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» 13 июля 2018 года, за два дня до финала чемпионата мира, на этом же стадионе состоится уникальное благотворительное событие — Специальный матч, в котором сыграют лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности в смешанных командах с атлетами Специальной Олимпиады.
Старший
После окончания
ОТКРОЕМ СТАДИОН МОСКОВСКИМ ДЕРБИ
— Стадион находится в активной стадии строительства, — начал Перегудов. — Уже приступаем к отделке внутренних помещений, в том числе —
В активной фазе находится подготовка поля, проведены тесты на гидроизоляцию. Через пару месяцев приступим к укладке газона. В завершающей стадии монтаж крыши, после чего будем монтировать
Ежедневно на объекте работают около тысячи человек. Когда приступим к отделке, добавятся еще 700−800. Надеемся, что основные строительные работы завершим, как и обещали, ко дню рождения Льва Яшина — 22 октября, а весной уже полностью сдадим арену в эксплуатацию.
— Когда начнется установка кресел?
— Думаю, что в ближайшие несколько недель приступим. Главное, что мы провели так называемый «краш-тест». Производитель сделал очень серьезные изменения в конструкции петель и креплений, которые в свое время проверяли на прочность крепкие динамовские болельщики.
— Есть точная дата открытия стадиона?
— Не хотел бы называть ее — она может впоследствии измениться. Объявим дату, когда все основные работы будут завершены. Открыть арену, значит, сдать ее в эксплуатацию. А это зависит не только от нас — есть городские службы, специальные экспертизы, технический надзор и так далее.
— С какой командой идут переговоры о
— Мы прорабатываем целый спектр вариантов. Я думаю, что проведем не одну игру. Для начала самым правильным будет московское дерби. Надо понимать, что произойдет открытие не только футбольной арены, а всего комплекса. Мы хотим организовать череду мероприятий, которую назвал бы фестивалем, и он будет символизировать возвращение в жизнь исторического кусочка Москвы. Есть ряд сценариев, начиная от концертов и заканчивая матчами.
— 22 октября планируется некое тестовое мероприятие. Не планировали позвать мировых легенд футбола — Марадону, Роналдинью и других?
— Разговаривали с властями города, с людьми, которые следят за строительными площадками. Несмотря на то что основные работы будут завершены, не уверен, что можно будет снять каски. Сами понимаете, футбол в касках совсем непривлекателен. На данный момент выбираем мероприятие, которое станет интересным и при этом законным. В одном уверен — газон будет в отличном состоянии. Не думаю, что по части финансов станем очень сильно вкладываться в эту встречу. Все очень уважают память Яшина, поэтому сделаем небольшое теплое мероприятие.
— На стадионе планируется установка
— В современных условиях это стало необходимостью. Планируем установить беспроводной интернет не только в чаше стадиона, но и по всему периметру Петровского парка.
Сейчас идет разговор уже о более серьезных технических возможностях. Стараемся сделать так, чтобы интегрировать зрителей в жизнь парка и дать возможность делиться опытом пребывания здесь со своими друзьями. В данный момент занимаемся разработкой специального приложения для мобильных устройств, с его помощью можно будет делать множество вещей как внутри чаши, так и за ее пределами.
ЦЕНА ОДНОГО МЕСТА НА СТАДИОНЕ — 7 ТЫСЯЧ ЕВРО
— Есть точная стоимость строительства футбольной арены?
— Не решусь отдельно выделять затраты только на футбольную часть. Мы не раз объявляли, что стоимость реализации всего проекта — около полутора миллиарда долларов. Примерно поровну — на спортивную и коммерческую части. На текущий момент мы примерно укладываемся в современные европейские стандарты по цене — порядка семи тысяч евро тратится на место на футбольном стадионе, и около 10 тысяч — на малой арене. Нужно учитывать, что строить в центре города гораздо дороже, чем на окраине.
— Не ждете увеличения стоимости с учетом «прыгающего» курса валюты?
— Держим вопрос на контроле. Пришлось заменить некоторые материалы, чтобы не удорожать производство.
— Какова стоимость эксплуатации спортивной части?
— На данный момент точной суммы нет, расчеты еще ведутся. Для каждого мероприятия будет своя стоимость. Плюс надо учитывать постоянные платежи, включающие охрану, уборку, коммунальные расходы и так далее. В ближайшие
— Планируется создание надземного или подземного паркинга?
— Будет подземный с заездом с Ленинградского проспекта через Петровскую аллею для держателей специальных карт. Для остальных организуем и другие парковки в различных частях комплекса. Но рассчитываем, что большинство болельщиков будет добираться до стадиона на метро, благо «Динамо» расположено всего в двухстах метрах. Рядом также кольцевая станция «Белорусская», не за горами открытие «Петровского парка».
— Сколько будет парковочных мест?
— Около 750, которые будут расположены прямо под полем.
РАЗДЕЛИМ С «ДИНАМО» ДОХОД ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
— Уверены, что сезон-2018/19 «Динамо» начнет на новой арене?
— Безусловно, команда проведет первый тур следующего сезона на новой арене. Уже обсуждаем с клубом многие детали стадиона, вплоть до отделки раздевалок. Наша задача, чтобы футболисты чувствовали себя как дома. Уверен, что и спортивные результаты подтянутся с введением новой арены.
— «Динамо» не будет платить за аренду?
— Скорее стоит вопрос совместного использования, а не арендных отношений. Стадион пустует большую часть времени, а игры проходят лишь один раз в две недели.
— Планируете разделить цену за эксплуатацию стадиона пополам?
— Речь идет о разделении доходов, например, от проведения матчей, продажи билетов. Раскручивая такой комплекс и команду, управляющая компания и футбольный клуб кратно повысят свои доходы от коммерческих прав и маркетинговых возможностей. Мы близки к такой договоренности с обществом «Динамо».
— Какие у вас лично ожидания от нового сезона?
— Я оптимистично смотрю на команду. Футбольный клуб практически освободился от долгов. Считаю, что «Динамо» нужно попадать в еврокубки. Первый год, скорее всего, станет притиркой. А со следующего сезона, когда
— В ходе реализации проекта планируется появление трех новых улиц. Какие приоритетные названия для них?
— В уже присланных вариантах наблюдается символичный баланс: предлагают увековечить имена великих динамовцев — Бескова, Якушина, Чернышева, например — героев ОМСБОН, архитекторов стадиона. Вместе с тем не забыта тема
ПЛАНИРУЕМ СДЕЛАТЬ МАЛУЮ АРЕНУ БАЗОВОЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
— Вы заключили договор с Евролигой о подготовке к проведению «Финала четырех"-2018/19. А как на данный момент идет диалог с властями Москвы?
— На днях встречаюсь в мэрии с ответственными за проведение мероприятия для отработки деталей. Нам помогают серьезные деловые люди. С самой Евролигой приступили к обсуждению коммерческих вопросов.
— Сообщалось о переговорах с баскетбольным ЦСКА. Они продолжаются?
— БК ЦСКА всегда был и остается главным претендентом на наш зал. Мы продолжаем с ними разговаривать. Сейчас обсуждается вопрос, позволит ли проект и экономика клуба проводить здесь домашние матчи Лиги ВТБ. А насчет игр в Евролиге даже сомнений нет. Уверен, что армейцы начнут свой евросезон у нас. Зал будет построен по стандартам НБА, с различными позициями камер.
В том числе ведем активные переговоры с баскетбольной федерацией, чтобы наша арена стала базовой для национальной команды по баскетболу.
— Если хоккейный клуб «Спартак» попросит арендовать стадион, вы согласитесь?
— Уверен, что хоккейная арена такого уровня не останется без команды КХЛ. При этом разделяем убеждения тех, кто считает, что на «Динамо» должны играть
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