Андрей Перегудов: Мы возводим арену, где будут царить вечные ценности

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На строящемся «ВТБ Арена — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» состоялась пресс-конференция, посвященная новому масштабному проекту основателя фонда помощи детям «Обнаженные сердца», члена совета директоров Специальной Олимпиады — модели Натальи Водяновой.

Совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» 13 июля 2018 года, за два дня до финала чемпионата мира, на этом же стадионе состоится уникальное благотворительное событие — Специальный матч, в котором сыграют лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности в смешанных командах с атлетами Специальной Олимпиады.

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов пояснил: «С самого начала мы рассматривали наш проект как место, где царят добро, гармония, душевность, семейные и человеческие ценности. Поэтому мы с воодушевлением и благодарностью восприняли идею проведения у нас на стадионе “Динамо” этого инклюзивного благотворительного матча. Уверены, что он станет большим, социально значимым событием, которое найдет отклик в сердцах людей всего мира».

После окончания пресс-конференции Перегудов ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

ОТКРОЕМ СТАДИОН МОСКОВСКИМ ДЕРБИ

— Стадион находится в активной стадии строительства, — начал Перегудов. — Уже приступаем к отделке внутренних помещений, в том числе — ВИП-зоны и обычных лож. Скоро начнем устанавливать кресла, уже поставили специальные направляющие для них на всех трибунах. Сами сиденья также завезли, они ждут своей очереди на складе.

В активной фазе находится подготовка поля, проведены тесты на гидроизоляцию. Через пару месяцев приступим к укладке газона. В завершающей стадии монтаж крыши, после чего будем монтировать бело-голубой фасад.

Ежедневно на объекте работают около тысячи человек. Когда приступим к отделке, добавятся еще 700−800. Надеемся, что основные строительные работы завершим, как и обещали, ко дню рождения Льва Яшина — 22 октября, а весной уже полностью сдадим арену в эксплуатацию.

— Когда начнется установка кресел?

— Думаю, что в ближайшие несколько недель приступим. Главное, что мы провели так называемый «краш-тест». Производитель сделал очень серьезные изменения в конструкции петель и креплений, которые в свое время проверяли на прочность крепкие динамовские болельщики.

— Есть точная дата открытия стадиона?

— Не хотел бы называть ее — она может впоследствии измениться. Объявим дату, когда все основные работы будут завершены. Открыть арену, значит, сдать ее в эксплуатацию. А это зависит не только от нас — есть городские службы, специальные экспертизы, технический надзор и так далее.

— С какой командой идут переговоры о матче-открытии?

— Мы прорабатываем целый спектр вариантов. Я думаю, что проведем не одну игру. Для начала самым правильным будет московское дерби. Надо понимать, что произойдет открытие не только футбольной арены, а всего комплекса. Мы хотим организовать череду мероприятий, которую назвал бы фестивалем, и он будет символизировать возвращение в жизнь исторического кусочка Москвы. Есть ряд сценариев, начиная от концертов и заканчивая матчами.

— 22 октября планируется некое тестовое мероприятие. Не планировали позвать мировых легенд футбола — Марадону, Роналдинью и других?

— Разговаривали с властями города, с людьми, которые следят за строительными площадками. Несмотря на то что основные работы будут завершены, не уверен, что можно будет снять каски. Сами понимаете, футбол в касках совсем непривлекателен. На данный момент выбираем мероприятие, которое станет интересным и при этом законным. В одном уверен — газон будет в отличном состоянии. Не думаю, что по части финансов станем очень сильно вкладываться в эту встречу. Все очень уважают память Яшина, поэтому сделаем небольшое теплое мероприятие.

— На стадионе планируется установка вай-фая для болельщиков?

— В современных условиях это стало необходимостью. Планируем установить беспроводной интернет не только в чаше стадиона, но и по всему периметру Петровского парка. Вай-фай — далеко не все, что можем пообещать болельщикам.

Сейчас идет разговор уже о более серьезных технических возможностях. Стараемся сделать так, чтобы интегрировать зрителей в жизнь парка и дать возможность делиться опытом пребывания здесь со своими друзьями. В данный момент занимаемся разработкой специального приложения для мобильных устройств, с его помощью можно будет делать множество вещей как внутри чаши, так и за ее пределами.

ЦЕНА ОДНОГО МЕСТА НА СТАДИОНЕ — 7 ТЫСЯЧ ЕВРО

— Есть точная стоимость строительства футбольной арены?

— Не решусь отдельно выделять затраты только на футбольную часть. Мы не раз объявляли, что стоимость реализации всего проекта — около полутора миллиарда долларов. Примерно поровну — на спортивную и коммерческую части. На текущий момент мы примерно укладываемся в современные европейские стандарты по цене — порядка семи тысяч евро тратится на место на футбольном стадионе, и около 10 тысяч — на малой арене. Нужно учитывать, что строить в центре города гораздо дороже, чем на окраине.

— Не ждете увеличения стоимости с учетом «прыгающего» курса валюты?

— Держим вопрос на контроле. Пришлось заменить некоторые материалы, чтобы не удорожать производство.

— Какова стоимость эксплуатации спортивной части?

— На данный момент точной суммы нет, расчеты еще ведутся. Для каждого мероприятия будет своя стоимость. Плюс надо учитывать постоянные платежи, включающие охрану, уборку, коммунальные расходы и так далее. В ближайшие два-три месяца узнаем точные цифры.

— Планируется создание надземного или подземного паркинга?

— Будет подземный с заездом с Ленинградского проспекта через Петровскую аллею для держателей специальных карт. Для остальных организуем и другие парковки в различных частях комплекса. Но рассчитываем, что большинство болельщиков будет добираться до стадиона на метро, благо «Динамо» расположено всего в двухстах метрах. Рядом также кольцевая станция «Белорусская», не за горами открытие «Петровского парка».

— Сколько будет парковочных мест?

— Около 750, которые будут расположены прямо под полем.

РАЗДЕЛИМ С «ДИНАМО» ДОХОД ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ

— Уверены, что сезон-2018/19 «Динамо» начнет на новой арене?

— Безусловно, команда проведет первый тур следующего сезона на новой арене. Уже обсуждаем с клубом многие детали стадиона, вплоть до отделки раздевалок. Наша задача, чтобы футболисты чувствовали себя как дома. Уверен, что и спортивные результаты подтянутся с введением новой арены.

— «Динамо» не будет платить за аренду?

— Скорее стоит вопрос совместного использования, а не арендных отношений. Стадион пустует большую часть времени, а игры проходят лишь один раз в две недели.

— Планируете разделить цену за эксплуатацию стадиона пополам?

— Речь идет о разделении доходов, например, от проведения матчей, продажи билетов. Раскручивая такой комплекс и команду, управляющая компания и футбольный клуб кратно повысят свои доходы от коммерческих прав и маркетинговых возможностей. Мы близки к такой договоренности с обществом «Динамо».

— Какие у вас лично ожидания от нового сезона?

— Я оптимистично смотрю на команду. Футбольный клуб практически освободился от долгов. Считаю, что «Динамо» нужно попадать в еврокубки. Первый год, скорее всего, станет притиркой. А со следующего сезона, когда бело-голубые переедут на свою арену, мы должны быть в призах. Уверен, сработает эффект нового стадиона.

— В ходе реализации проекта планируется появление трех новых улиц. Какие приоритетные названия для них?

— В уже присланных вариантах наблюдается символичный баланс: предлагают увековечить имена великих динамовцев — Бескова, Якушина, Чернышева, например — героев ОМСБОН, архитекторов стадиона. Вместе с тем не забыта тема культурно-исторического наследия. Например, звучал такой вариант — улица Белки и Стрелки. Здесь неподалеку находился институт, где готовились к полету в космос две знаменитые собачки. Или, к примеру, улица Внезапная. Интересный вариант. Никто раньше не предполагал появление новых улиц, все случилось внезапно. Дальше определим шорт-лист, его рассмотрит экспертный совет, потом городская комиссия юридически оформит окончательные варианты названий. В сентябре они будут официально объявлены.

ПЛАНИРУЕМ СДЕЛАТЬ МАЛУЮ АРЕНУ БАЗОВОЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ПО БАСКЕТБОЛУ

— Вы заключили договор с Евролигой о подготовке к проведению «Финала четырех"-2018/19. А как на данный момент идет диалог с властями Москвы?

— На днях встречаюсь в мэрии с ответственными за проведение мероприятия для отработки деталей. Нам помогают серьезные деловые люди. С самой Евролигой приступили к обсуждению коммерческих вопросов.

— Сообщалось о переговорах с баскетбольным ЦСКА. Они продолжаются?

— БК ЦСКА всегда был и остается главным претендентом на наш зал. Мы продолжаем с ними разговаривать. Сейчас обсуждается вопрос, позволит ли проект и экономика клуба проводить здесь домашние матчи Лиги ВТБ. А насчет игр в Евролиге даже сомнений нет. Уверен, что армейцы начнут свой евросезон у нас. Зал будет построен по стандартам НБА, с различными позициями камер.

В том числе ведем активные переговоры с баскетбольной федерацией, чтобы наша арена стала базовой для национальной команды по баскетболу.

— Если хоккейный клуб «Спартак» попросит арендовать стадион, вы согласитесь?