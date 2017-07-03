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3 июля 2017, 0:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Анжи» сыграли вничью с «Кршко» в контрольном матче на сборе в Словении

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью со словенским клубом «Кршко» в контрольном матче на сборе в Словении.

Футболисты махачкалинского <span class=error>Анжи</span> сыграли вничью со словенским клубом <span class=error>Кршко</span> в контрольном матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась без забитых мячей.

«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков. Первый тур сезона-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля.

Анжи
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