Футболисты «Анжи» сыграли вничью с «Кршко» в контрольном матче на сборе в Словении
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью со словенским клубом «Кршко» в контрольном матче на сборе в Словении.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась без забитых мячей.
«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков. Первый тур сезона-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля.
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