Жулиану: Тите поговорил бы с Дзюбой и Кокориным
Бразильский полузащитник «Зенита» в интервью «СЭ» рассказывает о том, как воспринял перемены в команде, и высказывается о событиях на Кубке конфедераций.
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ПЕРЕМЕНЫ В «ЗЕНИТЕ» НЕ УДИВИЛИ И НЕ ИСПУГАЛИ
— К «Зениту» вы присоединились на втором сборе. Как провели отпуск?
— На отдых осталось всего 10 дней — до этого находился в расположении национальной команды. В отпуске был с семьей. Сейчас снова с «Зенитом», готов работать!
— Где вас застали новости по поводу смены главного тренера и президента клуба?
— Все прочел в интернете — об этом много писали. Надеюсь, все изменения к лучшему, и мы добьемся хорошего результата.
— Как восприняли известия о переменах?
— Они не стали сюрпризом. В чемпионате мы заняли третье место, и многие еще до отпуска говорили о возможных изменениях. Но я удивился тому, что они оказались слишком большими. Сейчас привыкаю ко всему новому.
— За свою судьбу в «Зените» нет опасений, ведь вы пришли в команду при другом тренере?
— По этому поводу не переживаю. Знаю, на что способен. В этой ситуации все зависит от меня самого. Да, в «Зенит» пришел при другом тренере, но и сейчас должен показать все свои сильные качества, а также то, как могу влиять на игру команды.
— В сборной Бразилии есть футболисты, которые в «Интере» и «Манчестер Сити» работали с Манчини. Общались с ними на эту тему?
— Нет, тему тренера мы не обсуждали. Но я разговаривал с Силвинью, который работал в тренерском штабе Манчини, а сейчас — в сборной Бразилии. Он и рассказал немного о нашем новом главном.
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— Что Манчини любит погружаться в тактику, умеет уделять внимание мелочам. Надеюсь, он многому научит игроков, и мы покажем хороший результат.
О ПАРЕДЕСЕ РАНЬШЕ НЕ СЛЫШАЛ
— Недавно ваша сборная играла с Австралией и Аргентиной. Причем обе встречи прошли на Зеленом континенте. Не удивило, что в первом случае на игру пришло 49 тысяч зрителей, а во втором — почти 100 тысяч?
— Бразилия — Аргентина — это супердерби! Матч, который хотят увидеть очень многие. В Австралии это было незабываемо.
— За кого болела местная публика?
— Большинство хотело увидеть хорошую игру, и зрители ее получили. А болели, пожалуй, поровну за обе команды, ведь в Австралии живут как аргентинцы, так и бразильцы.
— Кенгуру видели?
— Мы приехали за три дня до матча. Надо было приспособиться к разнице во времени — с Бразилией она составляет 11 часов. Из культурной программы выделю катание на лодке по речке. А кенгуру мы не видели.
— В составе сборной Аргентины в Австралию приезжал Паредес. Тогда уже слышали, что он может стать вашим одноклубником?
— Нет. Я о нем тогда вообще мало что знал. Даже сейчас пока сложно
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ, НО Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЗЕНИТЕ»
— Что скажете о том, что в это межсезонье игроков в «Зените» стало еще больше?
— Это прекрасно! Конкуренция в команде еще сильнее обострится. Плюс не стоит забывать, что нам играть сразу в трех турнирах. У тренеров окажется больше возможностей для ротации, а игрокам будет проще восстанавливаться.
— У вас нет ощущения, что сейчас в «Зенит» приходят более сильные игроки, нежели прошлой зимой?
— Посмотрим, как они будут играть. Понятно, что есть ребята с именем и те, кого я не знаю. Не могу пока сказать, станем мы сильнее или нет. Все покажут игры.
— Спортивный директор «Зенита» недавно сказал, что уйти может порядка семи футболистов. Это еще больше подстегивает на тренировках?
— Надо все время себя показывать, на каждом занятии. Мы работаем ежедневно, и тренер видит, кто на что способен. Если
— Хотите сказать, предложения даже не рассматривали?
— Нет.
— В какие клубы звали? Назовите хотя бы страну.
— Официальных предложений не было. Трансферные окна — это время слухов.
С ДАННИ НЕ УДАВАЛОСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В УНИСОН
— Уже разговаривали с Манчини о своей позиции на поле с учетом ухода Данни?
— Тренировок с новым главным пока было немного. Думаю, моя позиция на поле будет зависеть от дальнейших занятий и разговоров с Манчини.
— Почему у «Зенита» не получилось занять в минувшем чемпионате более высокое место?
— Сезон получился сложным. Пришел новый тренер и предложил тот игровой путь, который требовал несколько большего времени на адаптацию. Возможно, его в итоге и не хватило. Но нам все равно было по силам подняться выше третьей строчки.
— Почему лично у вас весна получилась хуже осени?
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— Весной не раз доводилось слышать: когда на поле вернулся Данни, это, как ни парадоксально, не лучшим образом повлияло на игру Жулиану. Ведь Данни хоть и выходил на фланг, однако, исполняя роль свободного художника, часто в буквальном смысле слова переходил вам дорогу в центре поля.
— Отчасти могу с вами согласиться. Мы с Данни игроки схожего стиля. Не скажу, что он мне мешал. Просто порой нам было сложно синхронизировать действия на поле.
— Не слишком удачная весна, судя по всему, не повлияла на главного тренера сборной Бразилии Тите — он вновь вызвал вас в национальную команду.
— Рад, что главный тренер сборной во мне уверен. Он ведь видит в том числе и то, как я работаю на тренировках в национальной команде. Возможно, этим тоже заслужил очередной вызов.
— И все же, перспективы вашей поездки на ЧМ-2018 зависят от того, как будете играть в течение наступающего сезона?
— С одной стороны, до чемпионата мира рукой подать. С другой — еще целый год. За это время в сборной на моей позиции могут появиться новые ребята. Но уверен — если буду хорошо играть в «Зените», следующим летом вернусь в Россию в составе своей национальной команды.
УВЕРЕН, ДЗЮБА И КОКОРИН ПРОСТО ПОШУТИЛИ
— Матчи Кубка конфедераций смотрели?
— Две игры, причем проходившие в одно время. Это Россия — Мексика и Португалия — Новая Зеландия. К сожалению, ваша сборная проиграла. А Португалия мне понравилась.
— Россия уступила по делу?
— Было видно — ребята очень старались и хотели добиться результата. Но если ты целый год играешь только товарищеские матчи, сразу перестроиться в официальном турнире непросто. Думаю, это тоже сказалось на итоговом результате сборной России.
— Момент с удалением Юрия Жиркова видели?
— Выигрывает или проигрывает матчи не один футболист. Так или иначе на поле ошибаются все. Возможно, в эпизоде, когда Россия пропускала второй мяч, ошибки можно было избежать — голкипер мог сыграть лучше. Но то, что матч проиграл не Юрий Жирков, а вся команда, — это абсолютно точно.
— В Бразилии Кубок конфедерации вызывал интерес?
— Мне трудно сказать за всю страну и даже моих коллег, но матчи Кубка конфедераций у нас точно транслировали. И наши телевизионщики в Россию ездили.
— Оцените уровень футбола на турнире?
— Он хороший. Отмечу сборную Германии, которая привезла в Россию много сильных футболистов. И вообще стиль игры этой команды мне нравится. Кстати, считаю, что в финале сошлись действительно две самые сильные команды на турнире: Германия и Чили.
— Этой якобы «второй» сборной Германии уже прочат большое будущее.
— Трудно предсказать, но мне кажется, сейчас Германия может выставить хоть две, хоть
— Главный тренер сборной Бразилии прилетал в Россию на турнир?
— Да. На полуфинал и финал точно. Думаю, собранная им информация поможет нам при подготовке к чемпионату мира.
— Про историю с Дзюбой и Кокориным уже наверняка слышали?
— В общих чертах.
— Как бы Тите поступил в такой ситуации?
— Для начала скажу, что жесты Кокорина и Дзюбы в первую очередь определенным образом интерпретировали сами СМИ. Я уверен — это была просто шутка. Что касается Тите, то он строгий тренер и хочет, чтобы все уважали друг друга.
— Он бы стал разбираться, в его ли адрес подобная шутка, или просто перестал вызывать этих игроков в сборную?
— Учитывая то, какой Тите человек, в первую очередь он поговорил бы с игроками с глазу на глаз. И только потом, возможно,
— Если общаетесь с Халком, то как ему Китай?
— Лично, если не в сборной, не общаемся. Но, конечно, слышал, что недавно Халка дисквалифицировали за то, что он заступился за Оскара. А вообще рад, что у него в Китае все получается.
— Вас к себе не зовет?
— Пока нет (улыбается).
— Полгода назад вы сказали в интервью «СЭ»: «Хорошо, что меня не зовут в Китай. Нет проблемы выбора». Своего мнения не изменили?
— Нет, считаю точно так же. Предложения из Китая
Сергей ЦИММЕРМАН
из Китцбюэля.
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