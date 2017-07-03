Жулиану: Тите поговорил бы с Дзюбой и Кокориным

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ПЕРЕМЕНЫ В «ЗЕНИТЕ» НЕ УДИВИЛИ И НЕ ИСПУГАЛИ

— К «Зениту» вы присоединились на втором сборе. Как провели отпуск?

— На отдых осталось всего 10 дней — до этого находился в расположении национальной команды. В отпуске был с семьей. Сейчас снова с «Зенитом», готов работать!

— Где вас застали новости по поводу смены главного тренера и президента клуба?

— Все прочел в интернете — об этом много писали. Надеюсь, все изменения к лучшему, и мы добьемся хорошего результата.

— Как восприняли известия о переменах?

— Они не стали сюрпризом. В чемпионате мы заняли третье место, и многие еще до отпуска говорили о возможных изменениях. Но я удивился тому, что они оказались слишком большими. Сейчас привыкаю ко всему новому.

— За свою судьбу в «Зените» нет опасений, ведь вы пришли в команду при другом тренере?

— По этому поводу не переживаю. Знаю, на что способен. В этой ситуации все зависит от меня самого. Да, в «Зенит» пришел при другом тренере, но и сейчас должен показать все свои сильные качества, а также то, как могу влиять на игру команды.

— В сборной Бразилии есть футболисты, которые в «Интере» и «Манчестер Сити» работали с Манчини. Общались с ними на эту тему?

— Нет, тему тренера мы не обсуждали. Но я разговаривал с Силвинью, который работал в тренерском штабе Манчини, а сейчас — в сборной Бразилии. Он и рассказал немного о нашем новом главном.

— Что-то интересное узнали?

— Что Манчини любит погружаться в тактику, умеет уделять внимание мелочам. Надеюсь, он многому научит игроков, и мы покажем хороший результат.

О ПАРЕДЕСЕ РАНЬШЕ НЕ СЛЫШАЛ

— Недавно ваша сборная играла с Австралией и Аргентиной. Причем обе встречи прошли на Зеленом континенте. Не удивило, что в первом случае на игру пришло 49 тысяч зрителей, а во втором — почти 100 тысяч?

— Бразилия — Аргентина — это супердерби! Матч, который хотят увидеть очень многие. В Австралии это было незабываемо.

— За кого болела местная публика?

— Большинство хотело увидеть хорошую игру, и зрители ее получили. А болели, пожалуй, поровну за обе команды, ведь в Австралии живут как аргентинцы, так и бразильцы.

— Кенгуру видели?

— Мы приехали за три дня до матча. Надо было приспособиться к разнице во времени — с Бразилией она составляет 11 часов. Из культурной программы выделю катание на лодке по речке. А кенгуру мы не видели.

— В составе сборной Аргентины в Австралию приезжал Паредес. Тогда уже слышали, что он может стать вашим одноклубником?

— Нет. Я о нем тогда вообще мало что знал. Даже сейчас пока сложно что-то сказать о стиле его игры. Но, надеюсь, он нам поможет.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ, НО Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЗЕНИТЕ»

— Что скажете о том, что в это межсезонье игроков в «Зените» стало еще больше?

— Это прекрасно! Конкуренция в команде еще сильнее обострится. Плюс не стоит забывать, что нам играть сразу в трех турнирах. У тренеров окажется больше возможностей для ротации, а игрокам будет проще восстанавливаться.

— У вас нет ощущения, что сейчас в «Зенит» приходят более сильные игроки, нежели прошлой зимой?

— Посмотрим, как они будут играть. Понятно, что есть ребята с именем и те, кого я не знаю. Не могу пока сказать, станем мы сильнее или нет. Все покажут игры.

— Спортивный директор «Зенита» недавно сказал, что уйти может порядка семи футболистов. Это еще больше подстегивает на тренировках?

— Надо все время себя показывать, на каждом занятии. Мы работаем ежедневно, и тренер видит, кто на что способен. Если кто-то хочет уйти, он может обсудить это с руководством, но большинство приехало сюда готовиться к сезону с «Зенитом». Что касается меня лично, я точно не хочу уходить. Да, у меня было несколько предложений. Это говорит о том, что я неплохой игрок и что прошедший сезон по большому счету стал для меня успешным. Но сейчас хочется хорошо потрудиться, чтобы следующий сезон провести еще лучше.

— Хотите сказать, предложения даже не рассматривали?

— Нет.

— В какие клубы звали? Назовите хотя бы страну.

— Официальных предложений не было. Трансферные окна — это время слухов.

С ДАННИ НЕ УДАВАЛОСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В УНИСОН

— Уже разговаривали с Манчини о своей позиции на поле с учетом ухода Данни?

— Тренировок с новым главным пока было немного. Думаю, моя позиция на поле будет зависеть от дальнейших занятий и разговоров с Манчини.

— Почему у «Зенита» не получилось занять в минувшем чемпионате более высокое место?

— Сезон получился сложным. Пришел новый тренер и предложил тот игровой путь, который требовал несколько большего времени на адаптацию. Возможно, его в итоге и не хватило. Но нам все равно было по силам подняться выше третьей строчки.

— Почему лично у вас весна получилась хуже осени?

— Во-первых, я играю не один — мы делаем это всей командой. Это надо учитывать. А во-вторых, в начале весенней части сезона проиграли в Лиге Европы «Андерлехту», после чего настроение у команды резко упало. И наконец, лично мне оказалось непросто в физическом плане — в связи с постоянными перелетами в Бразилию в связи с вызовами в сборную. А вообще я такой игрок, который сильно зависит от команды. Если она выглядит хорошо, то и у меня все само-собой получается. Если хуже — не идет и у меня.

— Весной не раз доводилось слышать: когда на поле вернулся Данни, это, как ни парадоксально, не лучшим образом повлияло на игру Жулиану. Ведь Данни хоть и выходил на фланг, однако, исполняя роль свободного художника, часто в буквальном смысле слова переходил вам дорогу в центре поля.

— Отчасти могу с вами согласиться. Мы с Данни игроки схожего стиля. Не скажу, что он мне мешал. Просто порой нам было сложно синхронизировать действия на поле.

— Не слишком удачная весна, судя по всему, не повлияла на главного тренера сборной Бразилии Тите — он вновь вызвал вас в национальную команду.

— Рад, что главный тренер сборной во мне уверен. Он ведь видит в том числе и то, как я работаю на тренировках в национальной команде. Возможно, этим тоже заслужил очередной вызов.

— И все же, перспективы вашей поездки на ЧМ-2018 зависят от того, как будете играть в течение наступающего сезона?

— С одной стороны, до чемпионата мира рукой подать. С другой — еще целый год. За это время в сборной на моей позиции могут появиться новые ребята. Но уверен — если буду хорошо играть в «Зените», следующим летом вернусь в Россию в составе своей национальной команды.

УВЕРЕН, ДЗЮБА И КОКОРИН ПРОСТО ПОШУТИЛИ

— Матчи Кубка конфедераций смотрели?

— Две игры, причем проходившие в одно время. Это Россия — Мексика и Португалия — Новая Зеландия. К сожалению, ваша сборная проиграла. А Португалия мне понравилась.

— Россия уступила по делу?

— Было видно — ребята очень старались и хотели добиться результата. Но если ты целый год играешь только товарищеские матчи, сразу перестроиться в официальном турнире непросто. Думаю, это тоже сказалось на итоговом результате сборной России.

— Момент с удалением Юрия Жиркова видели?

— Выигрывает или проигрывает матчи не один футболист. Так или иначе на поле ошибаются все. Возможно, в эпизоде, когда Россия пропускала второй мяч, ошибки можно было избежать — голкипер мог сыграть лучше. Но то, что матч проиграл не Юрий Жирков, а вся команда, — это абсолютно точно.

— В Бразилии Кубок конфедерации вызывал интерес?

— Мне трудно сказать за всю страну и даже моих коллег, но матчи Кубка конфедераций у нас точно транслировали. И наши телевизионщики в Россию ездили.

— Оцените уровень футбола на турнире?

— Он хороший. Отмечу сборную Германии, которая привезла в Россию много сильных футболистов. И вообще стиль игры этой команды мне нравится. Кстати, считаю, что в финале сошлись действительно две самые сильные команды на турнире: Германия и Чили.

— Этой якобы «второй» сборной Германии уже прочат большое будущее.

— Трудно предсказать, но мне кажется, сейчас Германия может выставить хоть две, хоть три-четыре сильные сборные.

— Главный тренер сборной Бразилии прилетал в Россию на турнир?

— Да. На полуфинал и финал точно. Думаю, собранная им информация поможет нам при подготовке к чемпионату мира.

— Про историю с Дзюбой и Кокориным уже наверняка слышали?

— В общих чертах.

— Как бы Тите поступил в такой ситуации?

— Для начала скажу, что жесты Кокорина и Дзюбы в первую очередь определенным образом интерпретировали сами СМИ. Я уверен — это была просто шутка. Что касается Тите, то он строгий тренер и хочет, чтобы все уважали друг друга.

— Он бы стал разбираться, в его ли адрес подобная шутка, или просто перестал вызывать этих игроков в сборную?

— Учитывая то, какой Тите человек, в первую очередь он поговорил бы с игроками с глазу на глаз. И только потом, возможно, что-то сказал для прессы.

— Если общаетесь с Халком, то как ему Китай?

— Лично, если не в сборной, не общаемся. Но, конечно, слышал, что недавно Халка дисквалифицировали за то, что он заступился за Оскара. А вообще рад, что у него в Китае все получается.

— Вас к себе не зовет?

— Пока нет (улыбается).

— Полгода назад вы сказали в интервью «СЭ»: «Хорошо, что меня не зовут в Китай. Нет проблемы выбора». Своего мнения не изменили?

— Нет, считаю точно так же. Предложения из Китая по-прежнему сопровождаются грандиозными суммами. И тут надо думать, что для тебя важнее — деньги или нынешняя карьера. Плюс то, каков ты сейчас на самом деле.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Китцбюэля.