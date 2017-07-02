«Рубин» сыграл вничью с «Утрехтом» в контрольном матче на сборе в Австрии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Халлайне, завершилась со счетом 1:1. У «Рубина» на 44-й минуте отличился Жонатас. У «Утрехта» на 10-й мяч забил Сирилл Дессерс.

«Рубин» в минувшем сезоне занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон начнется для казанцев 16 июля домашним матчем с «Краснодаром».