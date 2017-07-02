«Амкар» обыграл венгерский «Залаэгерсег» в контрольном матче на сборе в Австрии
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» нанесли поражение венгерскому «Залаэгерсегу» в контрольном матче на сборе в Австрии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой пермяков со счетом 2:0. Мячи были забиты на 18-й и 86-й минутах. Игра закрыла программу сбора.
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