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2 июля 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» сыграет со словенским «Добом» на сборе в Австрии

В рамках подготовки к сезону-2017/18 тульский «Арсенал» проведёт ещё два контрольных матча.

В рамках подготовки к сезону-2017/18 тульский Арсенал проведёт ещё два контрольных матча. Увеличить
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«6 июля подопечные Миодрага Божовича встретятся с представителем Словении командой “Доб”. Эта встреча пройдёт в австрийском Лиенце, начало в 19:00 по московскому времени.

10 июля “Арсенал” проведёт контрольный матч против столичного “Динамо”. Матч состоится на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Начало в 17:00», — информирует официальный сайт тульского «Арсенала».

Тульский «Арсенал» начнёт грядущее первенство РФПЛ 18 июля матчем с «Локомотивом».

Арсенал Т
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