Тульский «Арсенал» сыграет со словенским «Добом» на сборе в Австрии
В рамках подготовки к сезону-2017/18 тульский «Арсенал» проведёт ещё два контрольных матча.
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«6 июля подопечные Миодрага Божовича встретятся с представителем Словении командой “Доб”. Эта встреча пройдёт в австрийском Лиенце, начало в 19:00 по московскому времени.
10 июля “Арсенал” проведёт контрольный матч против столичного “Динамо”. Матч состоится на
Тульский «Арсенал» начнёт грядущее первенство РФПЛ 18 июля матчем с «Локомотивом».
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