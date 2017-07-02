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2 июля 2017, 21:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» 10 июля проведёт контрольный матч в Новогорске с тульским «Арсеналом»

Московское «Динамо» проведёт контрольный матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 10 июля на базе бело-голубых в Новогорске, информирует пресс-служба «Динамо».

Московское Динамо проведёт контрольный матч с тульским Арсеналом. Увеличить
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Главным тренером туляков является Миодраг Божович, возглавлявший «Динамо» с 2010 по 2011 год.

«Динамо» продолжает подготовку к старту российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2017/18. В матче первого тура бело-голубые встретятся со «Спартаком». Встреча запланирована на 18 июля.

Тульский «Арсенал» начнёт ближайший розыгрыш РФПЛ также 18 июля, соперником «канониров» станет «Локомотив».

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