«Динамо» 10 июля проведёт контрольный матч в Новогорске с тульским «Арсеналом»
Московское «Динамо» проведёт контрольный матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 10 июля на базе
бело-голубых в Новогорске, информирует пресс-служба «Динамо».
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Главным тренером туляков является Миодраг Божович, возглавлявший «Динамо» с 2010 по 2011 год.
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Тульский «Арсенал» начнёт ближайший розыгрыш РФПЛ также 18 июля, соперником «канониров» станет «Локомотив».
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