«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, который тренирует Хаджи
«Краснодар» выиграл у румынского клуба «Вииторул» в контрольном матче. Встреча проходила в Кумберге (Австрия) на стадионе «Велл Велт» и завершилась со счётом 3:1.
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На 13-й минуте Андреас Гранквист вывел «быков» вперёд. В середине первого тайма Овидиу Херя сравнял счёт. На 51-й минуте новичок «Краснодара» Вандерсон забил дебютный гол за российский клуб, а три минуты спустя отличился Даниил Уткин.
По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.
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