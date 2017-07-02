«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, который тренирует Хаджи

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На 13-й минуте Андреас Гранквист вывел «быков» вперёд. В середине первого тайма Овидиу Херя сравнял счёт. На 51-й минуте новичок «Краснодара» Вандерсон забил дебютный гол за российский клуб, а три минуты спустя отличился Даниил Уткин.

По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.