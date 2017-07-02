«Ростов» обыграл «Младу Болеслав» в товарищеском матче

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В составе россиян забитые мячи на свой счёт записали Павел Могилевец, Александр Гацкан и Александр Зуев.

Отметим, что для «Ростова» этот товарищеский матч стал уже вторым за сегодня. Ранее команда Леонида Кучука уступила со счётом 0:1 албанскому клубу «Кукеси».

8 июля соперником «Ростова» будет датский «Брондбю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), но соперник на данный момент не известен.