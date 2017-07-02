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2 июля 2017, 21:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» обыграл «Младу Болеслав» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл товарищескую встречу с клубом «Млада Болеслав», который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Чехии в минувшем сезоне.

В рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Ростов провёл товарищескую встречу с клубом <span class=error>Млада</span> Болеслав который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Чехии в минувшем сезоне. Увеличить
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В составе россиян забитые мячи на свой счёт записали Павел Могилевец, Александр Гацкан и Александр Зуев.

Отметим, что для «Ростова» этот товарищеский матч стал уже вторым за сегодня. Ранее команда Леонида Кучука уступила со счётом 0:1 албанскому клубу «Кукеси».

8 июля соперником «Ростова» будет датский «Брондбю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), но соперник на данный момент не известен.

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