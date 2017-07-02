«Ростов» обыграл «Младу Болеслав» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону российской
Премьер-Лиги «Ростов» провёл товарищескую встречу с клубом «Млада Болеслав», который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Чехии в минувшем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе россиян забитые мячи на свой счёт записали Павел Могилевец, Александр Гацкан и Александр Зуев.
Отметим, что для «Ростова» этот товарищеский матч стал уже вторым за сегодня. Ранее команда Леонида Кучука уступила со счётом 0:1 албанскому клубу «Кукеси».
8 июля соперником «Ростова» будет датский «Брондбю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), но соперник на данный момент не известен.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter