«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Австрии
«Ахмат» проиграл болгарскому клубу «Лудогорец» в контрольном матче. Встреча проходила в
Бад-Херинге (Австрия) на стадионе «Реттенбахштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Лудогорца».
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В середине первого тайма Кристалдо Вандерсон забил первый мяч в ворота «Ахмата». На 53-й минуте Марселиньо удвоил преимущество «Лудогорца».
В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии «Лудогорец» занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 16 очков.
В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» дома сыграет с «Амкаром» (16 июля).
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