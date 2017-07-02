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2 июля 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Австрии

«Ахмат» проиграл болгарскому клубу «Лудогорец» в контрольном матче. Встреча проходила в Бад-Херинге (Австрия) на стадионе «Реттенбахштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Лудогорца».

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В середине первого тайма Кристалдо Вандерсон забил первый мяч в ворота «Ахмата». На 53-й минуте Марселиньо удвоил преимущество «Лудогорца».

В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии «Лудогорец» занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 16 очков.

В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» дома сыграет с «Амкаром» (16 июля).

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