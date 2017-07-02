Чемпионы России среди чемпионов по скандинавской ходьбе

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Массимо Каррера знает, когда нужно остановиться. После недели жестких нагрузок и сверхэмоционального контрольного матча с «Вождовацем» итальянец нажал на паузу. В воскресенье команда получила выходной.

Многие воспользовались этим еще с вечера субботы и уехали кто куда. Совсем рядом — Италия и Словения, не так далеко Германия и Хорватия. Выбирай, что хочешь, лишь бы не видеть ближайшие сутки Филлах с его целебными источниками.

Конечно, тут хорошо. Особенно, первые пару-тройку дней. Лес под окном шумит, птички поют, пенсионеры с палками для скандинавской ходьбы говорят «гутен таг». Но в какой-то момент вся эта неторопливая благодать начинает действовать на нервы. Тут ведь даже глазу не за что зацепиться — горы далеко, и совсем невысокие, моря нет, центр города — одно название. Вот и приходится срываться на защитниках «Вождоваца», надо же как-то снимать напряжение.

В общем, спартаковцам дали отдохнуть вовремя — друг от друга, в том числе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Воскресенье - божий день! Каррера дал команде выходной. Ещё вчера ночью народ разъехался кто куда - в соседнюю Италию, например. <a href="https://t.co/YVsHg9nRK4">pic.twitter.com/YVsHg9nRK4</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/881420732110176256">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А так как отель «Вармбадхоф» опустел, появилась возможность, никого не смущая, поближе познакомиться с условиями, в которых живут красно-белые. Они, конечно, роскошные.

Три этажа, нежно-бежевая облицовка, черные ставни, темно-серая черепичная крыша. Большой особняк начала XXI века в отличной форме, хотя уже двести лет принадлежит одной семье. Впрочем, глядя на обычных, не спортивных постояльцев, кажется, что они тоже двести лет одни и те же.

О том, что вместе с чемпионами по скандинавской ходьбе живут чемпионы России по футболу, тут, похоже, никто не догадывается. Даже приветственный плакат куда-то убрали. Футболисты могут спокойно гулять по аллеям прилегающего к отелю парка — никто не потревожит.

Кстати, в выходной все-таки разъехались не все. В воскресенье утром, например, на лавочке были замечены Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Сальваторе Боккетти. Просто отдыхали. Где-то рядом раздавался голос Дениса Давыдова.

Номера в гостинице стоят от 150 евро за ночь, это самая простая категория, для молодых футболистов. Тренерам положен более высокий статус. Например, двухкомнатный сьют с балконом, обеденным столом и антикварным кофейным столиком обойдется уже в 250 евро. В эту стоимость входят услуги консьержа, кофе-машина, бесплатный мини-бар и даже глажка вещей. На самом деле не так дорого, если сравнивать с тем, как проводят сборы некоторые другие клубы.

В стоимость проживания также включен доступ в большой спа-комплекс вместе с аква-парком. Это почти две тысячи квадратных метров различных бассейнов и ванн с термальными источниками, саун и массажных кабинетов. Рай для неженки. Среди футболистов эта часть отеля, правда, не пользуется большой популярностью, чего не скажешь о тренерах.

До стадиона, где проходят тренировки, можно доехать минут за 15 на велосипеде или за 5 — на машине. Стадиончик совсем небольшой, без трибун и даже без искусственного освещения, но зато с хорошим газоном и, опять же, в очень тихом месте. «Спартаку» не нужно ни выставлять охрану, ни даже объявлять, что тренировки закрытые. На них и так никто не придет.

Кроме репортеров из России. Но на наш счет у Карреры особые инструкции.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Филлаха.