Чемпионы России среди чемпионов по скандинавской ходьбе
Спецкор «СЭ» рассказывает, в какой обстановке «Спартак» готовится к новому сезону.
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Видимо, что-то случилось...
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Массимо Каррера знает, когда нужно остановиться. После недели жестких нагрузок и сверхэмоционального контрольного матча с «Вождовацем» итальянец нажал на паузу. В воскресенье команда получила выходной.
Многие воспользовались этим еще с вечера субботы и уехали кто куда. Совсем рядом — Италия и Словения, не так далеко Германия и Хорватия. Выбирай, что хочешь, лишь бы не видеть ближайшие сутки Филлах с его целебными источниками.
Конечно, тут хорошо. Особенно, первые
В общем, спартаковцам дали отдохнуть вовремя — друг от друга, в том числе.
А так как отель «Вармбадхоф» опустел, появилась возможность, никого не смущая, поближе познакомиться с условиями, в которых живут
Три этажа,
О том, что вместе с чемпионами по скандинавской ходьбе живут чемпионы России по футболу, тут, похоже, никто не догадывается. Даже приветственный плакат
Кстати, в выходной
Номера в гостинице стоят от 150 евро за ночь, это самая простая категория, для молодых футболистов. Тренерам положен более высокий статус. Например, двухкомнатный сьют с балконом, обеденным столом и антикварным кофейным столиком обойдется уже в 250 евро. В эту стоимость входят услуги консьержа,
В стоимость проживания также включен доступ в большой
До стадиона, где проходят тренировки, можно доехать минут за 15 на велосипеде или за 5 — на машине. Стадиончик совсем небольшой, без трибун и даже без искусственного освещения, но зато с хорошим газоном и, опять же, в очень тихом месте. «Спартаку» не нужно ни выставлять охрану, ни даже объявлять, что тренировки закрытые. На них и так никто не придет.
Кроме репортеров из России. Но на наш счет у Карреры особые инструкции.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Филлаха.
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