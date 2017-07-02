Роман Орещук: Полоз «съест» Кокорина

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«ЗЕНИТ»: ПЕРЕЗАГРУЗКА КОМАНДА

— Что главное этим летом? Что скажете о тенденциях?

— Все по-прежнему зависит от уровня бюджета конкретного клуба. Например, «Арсенал», «Тосно», хабаровский СКА, «Амкар» делают ставку на бесплатных футболистов. Такие как «Уфа» способны заплатить за новичков, но разумные суммы. А топ-команды, за исключением ЦСКА, традиционно делающего ставку на свободных агентов или аренды, могут позволить себе купить кого угодно. «Спартак», «Зенит», скоро включится «Рубин» — вот основные игроки на рынке.

— «Рубин»? В Казани в прошлом году, как говорят, потратили 200 миллионов евро. Неужели остались средства?

— Деньги там есть. Вопрос в том, когда начнут тратить. Нужно решить вопрос с теми, кто куплен прежним руководством. Пройдет неделя-две — и начнутся приобретения.

— Как оцените селекцию «Ростова»?

— Дончане приятно удивили. Берут качественных исполнителей, готовы тратиться, но люди приходят на небольшие зарплаты. На днях взяли хорошего защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона. Мне очень нравится этот парень, трансфер сильный. Все говорят, что «Ростов» станет бороться за выживание, а я считаю иначе.

— Как получилось, что всю команду образца сезона-2016/17 разобрали другие клубы? И почему игроки ушли бесплатно?

— Сначала тоже находился в недоумении. А потом пообщался с футболистами и их агентами. Многие шли в «Ростов» под Бердыева. Вспомните момент, когда он принял команду — она стояла на вылет, денег не было, зарплату задерживали чуть ли не на год. Как, под какие условия звать новичков? Что являлось их главным стимулом? Люди шли именно к Бердыеву — чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду.

— В чем логика клуба?

— Все просто. Нужны футболисты: ты либо труп, либо еще на плаву. Если футболист не хочет идти в «Ростов», потому что там не платят, как его пригласить? Только под тренера и под такие условия соглашения.

— Кто совершил главный на данный момент трансфер лета?

— «Зенит», взяв Ерохина и Полоза.

— Чего вообще хотят добиться в Санкт-Петербурге?

— Полностью сменить состав, осуществить перезагрузку. Взяли группу россиян, купили Паредеса из «Ромы». Молодцы, мне нравится, как работает Константин Сарсания. Знаю, что было и есть много вариантов по новичкам, но Питер переплачивать не собирается. Клуб намерен платить ровно столько, сколько стоит футболист. Если кому-то, как Маноласу, не нравится — до свидания. Уверен, что «Зенит» еще возьмет пару качественных иностранцев, и команда станет претендентом на победу в чемпионате России.

— Паредеса приобрели за 23 миллиона — не считаете, что это перебор?

— Если говорить о цене, то может быть. Но посмотрите на английский рынок — там творится то же самое, что когда-то у нас делал «Анжи», переплачивая за футболистов. Почему, как я понял, сорвался переход Маноласа — в последний момент у него появился вариант в Англии. Вот нам и приходится раскошеливаться больше, как уже происходило с Витселем и Халком. Но средства, потраченные на них, удалось вернуть. Не забывайте, что мы привозим игроков не в европейскую топ-лигу.

— Тем не менее — 23 миллиона евро. Не считаете, что за такую сумму Паредеса мог бы привезти и я?

— Не факт. Для вас он может стоить дороже. Кроме того, следует понимать, имелись ли по аргентинцу конкуренты. Если нет, «Зенит» мог выкручивать руки по цене. Но когда есть соревнование за футболиста, делать это тяжело.

ИНОСТРАНЦЫ СНАЧАЛА СМОТРЯТ НА АНГЛИЮ

— Нет ощущения, что, судя по валу новостей, Сарсания хочет купить весь мир, а приобрел пока только чуть-чуть «Ростова»?

— У него есть бюджет. Понятно, что от продажи Халка, Витселя и Гарая появились деньги. Но тратить их нужно с умом. Если есть возможность взять бесплатных Полоза и Ерохина, почему не сделать этого?

— А легионеры?

— Они же хитрые жуки. Сначала ждут предложений из Англии, Испании и Германии, и только потом начинают рассматривать Россию. Первого иностранца «Зенит» взял только в июле. Потому что — на сто процентов уверен в этом — Паредес ждал другого варианта, из более сильной лиги. Не сомневаюсь, что у Сарсании есть множество кандидатов на прицеле, но не все срабатывают. Это «Спартак» сейчас может себе позволить взять бесплатного футболиста из Сербии, «Зениту» же ошибаться нельзя. Питерцам нужны те, кто придет и точно усилит.

— А почему красно-белым можно подписывать таких, как Петкович, а питерцам нельзя?

— Потому что «Спартак» — уже сложившаяся команда. Не могу сказать, что Петкович — топ-уровень, но он хороший исполнитель, у него есть время на постепенную адаптацию. Кроме того, у чемпионов есть комплект в обороне, и если у серба не пойдет сразу, ему дадут паузу. «Зенит» же не может так поступать — нужен тот, кто сразу заиграет.

— Ваше мнение о Дриусси и Павоне, которых ведут сине-бело-голубые?

— Если привезут Дриусси, поаплодирую — классный игрок, мне очень нравится. Павона же знаю не настолько хорошо.

— Чем Дриусси так уж хорош? Говорят, он напоминает раннего Кокорина.

— Что-то есть. Техничный, быстрый, с дриблингом. Но по мозгам уже давно не Кокорин.

— Как, кстати, отреагировали на резонансное видео Кокорина и Дзюбы в Инстаграме?

— Не знаю, как к этому относиться. Пусть объяснят, что имели в виду, над кем шутили? Если хотели подколоть Черчесова и ребят из сборной, тогда даже не хочется о Кокорине и Дзюбе говорить. Это некрасиво, осуждаю такое. Одни отдыхают и прикалываются — у одного голова болит, у другого колено, а пацаны на поле пашут и со слезами на глазах с него уходят.

А если речь шла о чем-то другом, к сборной не относящимся, то другой разговор. Но надо сказать, что значит этот жест. Халк же тоже его показал — может, это тренд какой, а мы и не в курсе?

— Смолов и «Зенит» — что думаете о таком варианте?

— На мой взгляд, Федор сейчас там не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его «съест».

— Чем так хорош экс-ростовчанин?

— Он через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И Дмитрий на две головы сильнее Кокорина.

БАДЕЛЬ — ДОБРОТНЫЙ СРЕДНИЙ ИГРОК СЕРИИ А

— Почему, на ваш взгляд, «Спартак» пока взял только одного новичка?

— Лидеры РФПЛ ждут когда решатся вопросы по многим иностранцам. Европейцы разберут людей и останутся не звезды, но те, кто выше среднего. И их попытаются пригласить в Россию. Возможно, получиться и кого-то топ-уровня приобрести. Надеюсь, не такого, как Ивановича, который, по сути, с футболом заканчивает. Зимой «Зениту» срочно был нужен центральный защитник и когда его брали, я говорил, что Бранислав не нужен, он не уже поможет. Весна показала, что пользы от него не было.

— Сейчас говорят, что красно-белые нацелились на хорвата Баделя из «Фиорентины». 28 лет, стоимость трансфера под 10 миллионов евро — неужели он тот, кто нужен?

— Добротный средний футболист серии А. Если отдали бы бесплатно — почему нет? Если за деньги — все зависит от суммы.

— Так стоит он 10 миллионов евро?

— За такого игрока — дорого. Фернанду наголову выше. Это топ-трансфер «Спартака», он и Глушаков — те, вокруг которых строится вся команда.

— Чемпион приобрел правого защитника и ищет центрального хавбека. Кто еще нужен?

— Точно не форвард. Я еще зимой говорил, что Луиз Адриану не нужен — больше болеет, чем играет. Зе Луиш полностью отвечает требованиям — забивает, отдает, и самое главное, не получает травмы регулярно. Возможно, необходимо укрепить позицию, на которой выступал Зобнин. С другой стороны, восстановится через полгода Рома, и что дальше? Если и брать, то такого, кто может сыграть на нескольких местах.

30 МИЛЛИОНОВ ЗА СМОЛОВА — ОЧЕНЬ ДОРОГО.

«СПАРТАКУ» НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ О СНИЖЕНИИ

— Нужен ли «Спартаку» Смолов?

— Федор способен закрыть на ряд позиций, это хороший актив. На такой можно потратиться. Так что необходим красно-белым, интересный футболист, но, насколько знаю, очень дорогой. И Сергей Галицкий не собирается его продавать, только если за сумму выкупа, прописанную в контракте. Если это правда 30 миллионов, нужно пробовать договариваться о снижении цены.

— Представьте, что вы спортивный директор «Краснодара». Стали бы менять Смолова на Кокорина, предложи «Зенит» такой вариант?

— Ни за что! Атмосфера в команде важнее всего.

— Считаете, Кокорин может испортить коллектив?

— Не знаю, но сужу по поступкам. По скандалам вокруг него. То, что Кокорин делает, вызывает вопросы. Вот Мамаев попал с ним в историю — где Мамаев, а где Кубок конфедераций? В футболе мелочей нет, он не прощает и ошибок, допущенных вне поля.

— Понимаете, почему так скромен «Локо»? И как имеющий контракт с клубом Шишкин мог не устроить Семина?

— У клуба есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Что касается отношений Семина и Шишкина, то это личное, не связанное с футболом.

— Сначала Самедов, теперь Шишкин. Не много проблем у тренера с игроками?

— Но есть результат в Кубке — и клуб это устроило.

— Головин и «Арсенал» — насколько реален интерес к армейцу?

— Это правда. Я тоже сначала не верил, но потом убедился — в ходе двух игр на Кубке конфедераций за Головиным наблюдал главный скаут лондонского клуба. Александр там на карандаше — сто процентов.