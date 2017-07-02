СМИ: «Бока Хуниорс» принял предложение «Зенита» по приобретению Павона
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» принял предложение
санкт-петербургского «Зенита» по переходу нападающего Кристиана Павона. Об этом сообщил президент «Боки» Даниэль Анхелиси, слова которого приводит DirectTV Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports заявил, что «Зенит» предложил за 21-летнего игрока €18 млн.
«Мы принимаем предложение, и мы решаем некоторые детали, чтобы закрыть его. Сделка еще не завершена», — сказал Анхелиси.
Павон выступает за «Боку» с 2015 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, в прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter