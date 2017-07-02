СМИ: «Бока Хуниорс» принял предложение «Зенита» по приобретению Павона

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Ранее представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports заявил, что «Зенит» предложил за 21-летнего игрока €18 млн.

«Мы принимаем предложение, и мы решаем некоторые детали, чтобы закрыть его. Сделка еще не завершена», — сказал Анхелиси.

Павон выступает за «Боку» с 2015 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, в прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.