Воронежский футболист Сергей Ткачев перешел в тульский «Арсенал»

Воспитанник воронежского футбола Сергей Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщил официальный сайт клуба в субботу, 1 июля. Хавбек проведет в команде сезон-17/18 на правах аренды, в 2018 году тульский клуб будет иметь возможность выкупить футболиста у ЦСКА.

Сергей Ткачев — уроженец Богучара, воспитанник воронежского «ФЦШ-73». Выступал за «Крылья Советов», «Севастополь», «Урал», харьковский «Металлист», «Локомотив» и «Кубань». В январе 2016 года Ткачев перешел в ЦСКА, но не смог закрепиться в московском клубе. Срок его контракта с «армейцами» заканчивается в 2020 году.