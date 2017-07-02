Паредес в «Зените»: кто это?

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20 лет занимается футболом 23-летний Леандро Паредес. В футбольную школу его отдали совсем маленьким, а в 8 стал игроком академии «Бока Хуниорс».

6 лет Паредес не играл за сборные Аргентины. В 2011-м его последний раз вызвали в команду U-17, а следующее приглашение он получил только летом 2017-го из «Ромы»: в товарищеском матч с Бразилией Леандро не сыграл, а с Сингапуром вышел — и максимально успешно воспользовался своим временем.

Первым же касанием в сборной Аргентины Паредес сделал голевой пас. Причем на первой же минуте. Леандро вышел на замену в начале 60-й минуты, а в 59:54 товарищеского матча с Сингапуром он уже отдал передачу на гол Алехандро Гомеса — у него это тоже был дебютный матч и дебютный гол.

14-ю минуту на поле в матче с Сингапуром Паредес тоже вряд ли забудет. Леандро очень оперативно добавил к голевой передаче забитый мяч. 13-м касанием мяча он отправил мяч в сетку ворот, когда на табло была 74-я минута. Теперь количество матчей за главную сборную Аргентины у Паредеса равно количеству забитых за нее мячей. Всего на поле он провел полчаса вместе, например, с ди Марией и Дибалой.

Самый точный распасовщик «Ромы» в сезоне-2016/17 — именно Паредес. Этот показатель у аргентинца равен 88,4%. Больше только у Герсона, но он и провел на поле всего 131 минуту — так что не считается.

Впервые европейский клуб подписывает Паредеса сразу — без желания попробовать в аренде. Хотя это уже четвертая его команда после переезда из Аргентины: до «Зенита» Паредес играл в «Кьево», «Роме» и «Эмполи». Он принадлежал «Боке Хуниорс», когда дебютировал в Серии за «Кьево» — матч так и остался единственным в команде. Затем его арендовала «Рома» — итальянцев все устроило и только после этого они выкупили игрока. Но сезон-2015/16 он провел в «Эмполи». В прошлом сезоне он наконец закрепился в «Роме», сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, 7 в еврокубках и 4 в Кубке.