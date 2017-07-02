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2 июля 2017, 9:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Во Франции сообщили об интересе «Бордо» к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия находится в сфере интересов «Бордо», сообщает французское издание L’Еquipe.

Полузащитник Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> находится в сфере интересов Бордо сообщает французское издание L'Еquipe. Увеличить
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По данным источника, французский клуб рассматривает возможность аренды без возможности выкупа.

Напомним, что в «Зенит» воспитанник мадридского «Реала» перешёл из «Манчестер Сити» летом 2014 года.

В составе петербургской команды 30-летний испанец провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.

Вместе с «Зенитом» Хави Гарсия становился чемпионом России (2014/15), выиграл Кубок России (2015/16) и дважды Суперкубок страны (2015, 2016).

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